Stellenbeschreibung

Wir suchen zum nächstmöglich Zeitpunkt für den Bereich Verwaltung in unserer Zentrale in Frankfurt am Main eine*n Facility Manager*in (M.Sc.) bzw. CAFM/BIM Datenmanager*in.

Ihre Aufgaben

Unter Berücksichtigung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse konzipieren Sie in Zusammenarbeit mit den Beschäftigten des eigenen Bereichs sowie des Bau- und IT-Bereichs die BIM-Strategie der Bundesbank, entwickeln diese weiter und erarbeiten interne BIM-Standards. Sie stellen die Implementierung der Bauwerksdatenmodellierung in den Technischen Betrieb sicher, erstellen die Benutzerdokumentation (CAFM) inkl. der betriebsrelevanten Datenstrukturen und Qualitätsvorgaben und entwickeln diese weiter. Sie führen die Abnahme (CDE/Data-Warehouse) im Rahmen der Integration in das CAFM System durch, beraten bei der Nutzung der erzeugten Daten und steuern den Einsatz von externen Dienstleistern.

Ihr Profil

Akkreditierter Master- oder gleichwertiger Studienabschluss des Facility-Managements, der Elektrotechnik, des Maschinenbaus, der Versorgungstechnik oder vergleichbarer Studienrichtungen

Kenntnisse des Computer-Aided Facility Managements (CAFM), der Gebäudeautomation und -kommunikation, des Gebäudebetriebs in öffentlichen Bereichen inkl. der einschlägigen Vorschriften (z. B. VOB, VOF, HOAI, GEFMA) sowie der bauspezifischen Softwares REVIT und CAFM

Kenntnisse der BIM-Methodik, idealerweise belegt durch nachgewiesene Lehrgänge und/oder Zertifikate

Von Vorteil sind Erfahrungen in der Kontrolle von As-Built-Modellen und deren Verknüpfung zum Common Data Environment (CDE) sowie Erfahrung im Datentransfer zwischen CDE-CAFM

Von Vorteil sind Erfahrungen in der Kontrolle von As-Built-Modellen und deren Verknüpfung zum Common Data Environment (CDE) sowie Erfahrung im Datentransfer zwischen CDE-CAFM Sehr gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen sowie ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen verlässliche Arbeitsbedingungen mit flexiblen und planbaren Arbeitszeiten. Sie erhalten eine Vergütung in Anlehnung an den TVöD auf Basis der Entgeltgruppe E 13 zuzüglich einer Bankzulage. Die Aufstiegsmöglichkeiten des öffentlichen Dienstes, einschließlich der Möglichkeit einer Verbeamtung, stehen Ihnen offen. Ein bestehendes Beamtenverhältnis im höheren Dienst (bis A 15) kann fortgeführt werden.

Wir erwarten die Bereitschaft, sich einer Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG) zu unterziehen.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Die Deutsche Bundesbank fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Daher begrüßen wir besonders Bewerbungen von Frauen.

Ihre Fragen rund um die Ausschreibung und Ihre Bewerbung beantwortet Ihnen gerne Frau Caren-Berit Rödiger, Telefon 069 9566-1923. Ansprechperson für Ihre fachlichen Fragen ist Herr Ralf Hengelhaupt, Telefon 069 9566-2458.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) bis zum 22. September 2021 unter Angabe der Kennziffer 2021_0676_02.

Link zum Online-Bewerbungsformular

Jetzt online bewerben