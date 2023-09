Sie arbeiten gern serviceorientiert? Sie wollen aktiv gestalten?

Sie streben einen sicheren Arbeitsplatz an, an dem man Ihre beruf­lichen Ziele ebenso unter­stützt wie Ihren Wunsch nach flexi­blem Arbeiten in einer wertschätzenden Umgebung? Dann ist Ihr Platz bei uns: Im Referat für Gebäude­management und Zentrale Dienste des Bezirks Ober­bayern!

Als Arbeitsgebietsleitung „Technisches Gebäudemanagement“ legen Sie mit Ihrem Team den Grund­stein für die Arbeitsumgebung der Mit­arbeitenden des Bezirks Ober­bayern und erbringen viele Service­leistungen, damit Gäste und Mit­arbeitende sich wohl fühlen.

Kommen Sie zu uns. Gemein­sam gestalten wir Ober­bayern als soziale und kulturelle Heimat für alle.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist folgende unbe­fristete Stelle in Vollzeit (im Rahmen des Job- und Desk­sharings ist diese Stelle teil­zeit­fähig) in Entgeltgruppe 11 TVöD/VKA bzw. Besoldungs­gruppe A 12 BayBesG zu besetzen