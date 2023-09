Sie wollen sich für die Mitarbeitenden im Bezirk Oberbayern einsetzen und deren Arbeits­umgebung optimieren? Sie streben einen sicheren Arbeits­platz an, an dem man Ihre beruf­lichen Ziele ebenso unter­stützt wie Ihren Wunsch nach flexiblem Arbeiten in einer wert­schätzenden Umgebung? Dann ist Ihr Platz bei uns: Im Referat 13 Gebäude­management und zentrale Dienste brauchen wir Ihre Kennt­nisse, Ihr Wissen und Ihre Erfahrung, um den Gebäude­betrieb im Bezirk Ober­bayern und in dessen Außen­standorten täglich ein Stück mehr zu ver­bessern.

Kommen Sie zu uns. Gemeinsam gestalten wir Oberbayern als soziale und kulturelle Heimat für alle.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist folgende unbefristete Stelle in Teilzeit (19,5 Wochen­stunden – eine befristete Auf­stockung der Arbeits­zeit um acht Wochen­stunden für ein Jahr ist möglich) in Entgelt­gruppe 11 TVöD/VKA bzw. Besoldungs­gruppe A 12 BayBesG zu besetzen: