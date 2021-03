Bewerben Sie sich

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, Abschlusszeugnisse etc.), die eine lückenlose Darstellung des Werdegangs wiedergeben, richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 1.494 bis spätestens zum 14. April 2021 postalisch oder vorzugsweise per E-Mail an die

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – Direktion Dortmund

Hauptstelle Organisation und Personal

Hohenzollernring 48 • 48145 Münster



Jetzt bewerben!