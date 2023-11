Wir sind die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – das zentrale Immobilienunternehmen des Bundes und Eigentümerin fast aller Bauten und Liegenschaften des Bundes. Mit rund 7.000 Beschäftigten bundesweit sind wir für die Entwicklung, den Bau, die Vermietung, den Betrieb, die Instandhaltung und den Verkauf der Immobilien des Bundes verantwortlich. Das umfasst Liegenschaften von den Ministerien in Berlin und Bonn über die Bundesgerichte und Forschungs­einrichtungen bis zu den Gebäuden des Zolls, der Bundespolizei oder des THW. Unseren Betrieb nachhaltig umzugestalten und fit für die Zukunft zu machen, ist eine unserer zentralen Aufgaben.

Werden Sie Teil eines Teams, das den technischen Betrieb unserer Immobilien optimiert, die Klima­neutralität des Betriebs und das Wissens­management vorantreibt, als

Referentin / Referent Technisches und Infrastrukturelles Gebäude­management (w/m/d)

(Entgeltgruppe 14 TVöD Bund, Kennung: ZEFM3207, Stellen-ID: 1023021)

am Arbeitsort Bonn. Abweichende Arbeitsorte können im Einzelfall geprüft werden.

Die Einstellung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD Bund) in der Entgeltgruppe 14. Das gebotene Bruttogehalt bewegt sich ab dem 1. März 2024 je nach Qualifikation und Erfahrung zwischen 63.000 Euro und 89.800 Euro auf Vollzeitbasis. In Abhängigkeit von der Bewerberlage kann ggf. eine zusätzliche befristete Fachkräfte­zulage in Höhe von bis zu 1.000 Euro monatlich in Betracht kommen.

Die Einstellung erfolgt unbefristet.