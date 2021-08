Stellenbeschreibung

B&O plant, baut und bewirtschaftet bezahlbaren Wohnraum mit traditionellem Handwerk und innovativer Technologie. Neben Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten für derzeit etwa 600.000 Wohnungen jährlich bietet B&O Unternehmen der Wohnungswirtschaft speziell entwickelte Lösungen für den Bereich Modernisierung sowohl im Rahmen des Mieterwechsels als auch im bewohnten Zustand eines Gebäudes.

Zusätzlich erstellt das vor rund 60 Jahren in Oberbayern gegründete Handwerksunternehmen mit seinen rund 2.200 Mitarbeitern an über 30 Standorten in Deutschland innovative Lösungen für bezahlbaren Wohnraum wie Parkplatzüberbauungen, Dachaufstockungen und serielles Bauen mit Holz-Hybrid-Häusern. Mit der 2016 erworbenen Applikation magicplan, die eine Grundrissaufnahme mittels Augmented-Reality-Technologie ermöglicht, übernimmt B&O eine Vorreiterrolle in der Branche und bietet seinen Kunden Möglichkeiten der nachhaltigen Prozessoptimierung von Handwerksleistungen.

Tischler (m/w/d)

Was erwartet Sie?

Durchführung von Instandhaltung und Einzelreparaturen in Mieterwohnungen

Eigenständige Materialbeschaffung

Austausch von Zylindern und Schlössern

Austausch von Glasscheiben, Notsicherung von Fenstern und Türen

Austausch und Reparatur von Türen und Fenstern und dessen Anbauteilen

Durchführung von Aufmaßarbeiten

Verlegen und Instandsetzen von Laminat- und Parkettböden

Demontage- und Montage von Einbauküchen im Rahmen von Versicherungsschäden

Womit begeistern Sie uns?

Abgeschlossene Berufsausbildung als Tischler oder mehrjährige Berufserfahrung in diesem Bereich

Erfahrung im Bereich Kundenservice

Flexibilität, selbstständiges Arbeiten

Kundenfreundliches, sicheres und gepflegtes Auftreten

Freude im Umgang mit Menschen

Führerschein der Klasse B

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Ihre Vorteile bei B&O:

Vollausgestattetes Servicefahrzeug (ab Wohnort inkl. Tankkarte für alle dienstlichen Fahrten)

(ab Wohnort inkl. Tankkarte für alle dienstlichen Fahrten) Wohnortnahe und selbstständige Auftragsdurchführung

und selbstständige Auftragsdurchführung Hochwertiges Werkzeug, moderne Arbeitsmittel (Tablet-PC, Firmenhandy) und Arbeitskleidung von namhaften Herstellern

Unbefristete Arbeitsverträge bei einem krisensicheren Arbeitgeber

bei einem Arbeitgeber Geförderte Fort – und Weiterbildungsmaßnahmen (Meister, Fachweiterbildungen, etc.)

– und (Meister, Fachweiterbildungen, etc.) Schutz durch unsere Gruppenunfallversicherung rund um die Uhr – auch in der Freizeit

rund um die Uhr – auch in der Freizeit Einkaufsvorteile bei Fachhändlern und großzügige Rabatte für den Eigenbedarf bei mehr als 600 Shops

bei Fachhändlern und großzügige Rabatte für den Eigenbedarf bei mehr als 600 Shops Betriebliche Altersvorsorge

Attraktive Wechselprämie in Höhe von 1.500,00 € brutto

in Höhe von 1.500,00 € brutto Sonderzahlungen nach 10, 20 und 30 Jahren

Mit Ihrem handwerklichen Geschick sorgen Sie gerne dafür, dass alles läuft und nehmen technische Herausforderungen an? Wir sollten uns kennenlernen!