Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) mit ihren etwa 200 Gebäuden und über 245.000 m² Nutzfläche ist mitten in einer tiefgreifenden baulichen Modernisierung ihres Campus. Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen bzw. die Neubauten erfordern modernste bauliche und technische Konzepte. Die entstehenden Gebäude sind teilweise hochinstalliert und bedingen hohen Sachverstand in der technischen Planung und Betreuung. Mit der Neugestaltung des Campus beabsichtigt die CAU sich aktiv am Prozess der Energiewende zu beteiligen und strebt einen CO 2 -neutralen Betrieb an. Um diese Herausforderungen zu meistern, benötigt die CAU vermehrt Gewerke übergreifendes Querschnittswissen im technischen Bereich und die Fähigkeit dies in Projekten aktiv einzubringen.

Zur kreativen Mitgestaltung dieses Wandlungsprozesses sucht das Präsidium der CAU zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet eine*n

Ingenieur*in der Fachrichtung Versorgungstechnik / Maschinenbau oder Elektrotechnik

für die Betreuung der betriebstechnischen Belange bei Neu-, Umbauprojekten, sowie bei Sonder­maßnahmen.

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die einer Vollbeschäftigung (zzt. 38,7 Stunden). Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Die Zahlung des Entgelts erfolgt bei Erfüllung der tarifrechtlichen Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe 13 TV-L.

Die Position ist im Team des Referates R32 – Technikplanung im Geschäftsbereich Gebäude­management angesiedelt.

Als Gebäudemanagement betreiben wir eine Vielzahl von unterschiedlichsten Gebäuden: vom Verwaltungsbau bis zum hochspezialisiertem Laborgebäude, vom landwirtschaftlichen Versuchs­gut bis zur Bibliothek, vom Hörsaalgebäude bis zur Schwimmhalle. Darüber hinaus betreiben wir eigene Versorgungsnetze für u. a. Fernwärme, Mittelspannung und Datentechnik. Das ist wie ein eigener autarker Stadtteil innerhalb Stadt Kiel.

Sie arbeiteten bei den Baumaßnahmen der Universität eng mit dem Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GM.SH) zusammen und vertreten die Interessen der Universität und der Forschenden gegenüber dem Land. Sie übernehmen dabei interne Projektleitungsaufgaben und treiben Ihre Aufgaben eigenständig und kreativ voran.

Ein wichtiger Fokus Ihrer Tätigkeit ist die ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit, die die CAU mit der baulichen Entwicklung ihres Campus verknüpft.