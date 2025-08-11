Stellenbeschreibung

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel trägt durch Forschung, Lehre und Wissenstransfer zur Lösung der großen Herausforderungen unserer Zeit auf den Gebieten Gesundheit, Umwelt und Kultur im Wandel, Ernährung und Energie bei. So sichert sie den Frieden und erhält die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen.

Das Präsidium der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Servicezentrum Ressourcen, Geschäftsbereich Gebäudemanagement eine

Leitung des Dezernats Facility Management (m/w/d)

Einrichtung: Geschäftsbereich Gebäudemanagement (R3)

Dr.-Ing. Uwe Pfründer; Neufeldtstraße 10; 24118 Kiel

Umfang: 38,7 Stunden (100 %)

Vergütung: bis zur Entgeltgruppe 14 TV-L (bei Vorliegen der tariflichen und persönlichen Voraussetzungen)

Besetzungszeitraum: zum nächst möglichen Zeitpunkt; unbefristet

Bewerbungsfrist: 12.09.2025

Ihre Aufgaben:

Sie wirken aktiv bei der Weiterentwicklung fachlicher Grundsätze, Methoden, Tools, Kennzahlen und Prozesse im Veranstaltungsmanagement und im infrastrukturellen Gebäudemanagement im Allgemeinen mit.

Sie verantworten die Planung und gewerkeübergreifende Leitung durchzuführender technischer Baumaßnahmen des Referats technischer Betrieb.

Sie verantworten die Fortschreibung unserer technischen Standards.

Sie schaffen Rahmenbedingungen für die Umsetzung von Maßnahmen zur Optimierung unserer Anlagen.

Sie nehmen die Betreiberverantwortung wahr z. B. Instandhaltungs-, Not- und Störfallmanagement und Arbeitsschutz.

Sie beraten nutzende Einrichtungen in technischen Fragestellungen.

Sie führen federführend gemeinsam mit den übrigen Dezernaten des Gebäudemanagements das CAFM-System ein und etablieren Prozesse zum Betrieb dieses Systems.

Sie prüfen die baulichen Voraussetzungen für den Einbau von Laborgeräten (technische Ausrüstung, Medien, Gentechnikvorschriften, Brandschutz, Arbeitsschutz).

Sie verantworten die Vergabe von Räumen für Veranstaltungen.

Sie verantworten die Unterhaltsreinigung und Außenanlagenpflege.

Sie verantworten die Bewachungsdienstleistungen.

Sie verantworten sonstige FM-Dienstleistungen.

Ihr Profil:

wissenschaftlicher Hochschulabschluss der Fachrichtung Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaft, Architektur, Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik oder Facility und/oder Immobilienmanagement oder einen gut abgeschlossenen Hochschulabschluss mit min. 6 Jahren Berufserfahrung in einer der vorgenannten Fachrichtungen

Erfahrung bei der Planung, Gestaltung und Realisierung von Umzugsmaßnahmen

mehrjährige Erfahrung im Betrieb komplexer gebäudetechnischen Anlagen, idealerweise auch Laboratorien oder Werkstätten

hervorragende Kommunikationsfähigkeiten – Sprachniveau C2 in Deutsch und Englisch

Persönliche Fähigkeiten:

Sie sind belastbar und können sich durchsetzen.

Sie arbeiten selbstständig und verantwortungsbewusst.

Sie sind team- und kooperationsfähig und sind erfahren in der Führung technischer Mitarbeiter.

Sie haben eine strukturierte Arbeitsweise sowie logisches und planerisches Denken.

Wünschenswert sind:

Sie haben Erfahrung in der Einführung von CAFM-Systemen.

Wir bieten:

eine abwechslungsreiche, eigenverantwortliche und vielfältige Tätigkeit in einem engagierten, innovativen Umfeld mit der Möglichkeit, Entwicklungen mitzugestalten

tarifliche Vergütung inkl. Jahressonderzahlung

eine gute Work-Life Balance durch die Möglichkeit der variablen Arbeitszeit

Mitarbeiterkonditionen (z. B. Mensa, Hochschulsport)

30 Tage Erholungsurlaub pro Jahr

Jobticket für den ÖPNV

eine betriebliche Altersvorsorge mit hoher Zuzahlung durch den Arbeitgeber

einen sicheren Arbeitsplatz beim Land sowie ein universitäres Umfeld mit seiner lebendigen und internationalen Atmosphäre

zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel versteht sich als moderne und weltoffene Arbeit­geberin. Wir begrüßen Ihre Bewerbung unabhängig ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer kulturellen und sozialen Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexuellen Identität. Wir fördern die Gleichberechtigung der Geschlechter. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt.

Diese Ausschreibung richtet sich gleichermaßen an Beschäftigte des Landes Schleswig-Holstein und an externe Bewerber*innen.

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein: Bewerbungen von Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten werden bei gleichwertiger Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung über unser Portal.

Bewerbungen auf anderem Wege können leider nicht berücksichtigt werden.

Kontakt

Dr.-Ing. Uwe Pfründer

Geschäftsführer Servicezentrum Ressourcen

Leiter Geschäftsbereich Gebäudemanagement (R3)

0431/880 3590