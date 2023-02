Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) ist das wissenschaftliche Zentrum Schleswig- Holsteins. Mehr als 2.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und rd. 450 Professuren bilden ca. 27.500 Studierende aus. Insgesamt beschäftigt die CAU rund 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist eine der größten Arbeitgeberinnen der Region.

Beim Präsidium der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist im Servicezentrum Ressourcen, Geschäftsbereich Gebäudemanagement zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle der

Leitung des Dezernats ‚Infrastrukturelles Facility Management‘ (m/w/d)

auf unbestimmte Zeit zu besetzen.

Die Eingruppierung erfolgt bei der Erfüllung der tarifrechtlichen Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe 13 TV-L. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die einer Vollbeschäftigung (zzt. 38,7 Stunden). Teilzeit ist grundsätzlich möglich.

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) verfügt derzeit über rund 380 tsd.m² BGF auf ca. 125 ha Außenflächen, zählt man nur die Flächen auf dem Campus links und rechts der Olshausenstraße. Die CAU betreibt die Gebäude selbst. D.h. technisches Gebäudemanagement sowie infrastrukturelles Gebäudemanagement obliegen der Verantwortung der CAU. Infrastrukturelle FM-Aufgaben werden selbstständig von der CAU durchgeführt oder vergeben. Hinzu kommt, dass derzeit mehr als ¼ der Flächen in Form von neuen Gebäuden gebaut oder neubaugleich saniert werden. In diesem Zusammenhang werden in den nächsten Jahren in verschiedenen Bauabschnitten moderne und flexible Labor-, Lehre- und Verwaltungsflächen in Neubauten und teilweise denkmalgeschützten Altbauten entstehen. Um das komplexe Zusammenspiel zwischen Nutzer, Bauherr und Universität zu bewältigen und in Folge die Umzüge, das Flächenmanagement und Genehmigungsprozesse zu bewerkstelligen, benötigt die CAU eine fachlich kompetente Führungskraft. Wir suchen für die Bewältigung dieser Aufgaben und die Entwicklung von neuen Prozessen für moderne Arbeits- und Forschungswelten zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Leiter*in.