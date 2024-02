Wir sind winkler – europaweit führend im Technischen Handel und als Ausrüster rund um Nutzfahrzeug, Werkstatt und Agrar. Bei uns arbeiten rund 1.600 Mitarbeiter an über 40 Standorten in unterschiedlichen Bereichen. Als wachsendes mittelständisches Unternehmen stehen bei uns seit über 100 Jahren unsere Mitarbeiter im Mittelpunkt, denn wir wissen: Ihre fachlichen Fähigkeiten und persönlichen Eigenschaften sind die Grundlage für unsere Erfolgsgeschichte. Wir geben unseren Mitarbeitern das gute Gefühl, am richtigen Ort zu sein.

Wir freuen uns auf kompetente Verstärkung für unser Team Objektmanagement!

Damit unsere Betriebe vor Ort sich auf unsere Kunden konzentrieren können, stellt das Objektmanagement zentral ein umfassendes Gebäudemanagement für alle Standorte der winkler Unternehmensgruppe sicher. Dazu gehören die Vertriebsniederlassungen und Logistikzentren in Deutschland und Österreich sowie die Standorte in der Schweiz, Polen, Tschechien und in der Slowakei.