Stellenbeschreibung

#loveyourjob #muenchen

Deine Aufgaben

Du betreust denVerwaltungsstandortes München (ca. 500 Mitarbeiter).

Du unterstützt bei der Planung, Überwachung und Sicherstellung aller technischen Einrichtungen inkl. Dienstleistersteuerung und Materialwirtschaft.

Du kümmerst dich um dielaufende Begehung/Kontrolle des Objektes.

Du bist für die Umsetzung der VBG –Vorschriften (Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz) verantwortlich.

Dein Profil

Abgeschlossene technische- oder kaufmännische Ausbildung

Ausgeprägte Hands-On- und Problemlösungs-Mentalität

Praktisches Verständnis von Haustechnik / hohe technische Affinität

Ausgeprägte Kundenorientierung

Souveräner Umgang mit Dienstleistern und Kollegen

Deine Benefits

Attraktives Gehaltspaket

Betriebliche Altersvorsorge

Mobiles Arbeiten – unabhängig von der Covid-19 Pandemie

Eine moderne Unternehmenskultur

Vielfältiges Weiterbildungs-und Entwicklungsangebot

(Inter-)nationale Karriereperspektiven bei der BNP Paribas Gruppe

Zuschuss zu ÖPNV, Car- & Bike- Leasing

Support für dein Familienleben – mit dem pme Familienservice und wds.eldercare

Vergünstigte Sportangebote und Betriebssport

Gestalte mit uns in die Zukunft!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung

Dein Kontakt bei uns: Michael Lagoudis

Klick dich gerne durch unsere Karriereseite

Unsere Überzeugung

Wir bewerten alle Bewerberinnen und Bewerber nach ihrer Qualifikation – unabhängig von ethnischer und sozialer Herkunft, Alter, Geschlecht, sexueller Identität, Religion, Weltanschauung oder eines Handicaps. Wir sind überzeugt, dass gelebte Vielfalt eine positive Auswirkung auf die Gesellschaft und unser Unternehmen hat.

Wer wir sind – 100% BNP Paribas

BNP Paribas hat sich der nachhaltigen und zukunftsgerichteten Gestaltung der Gesellschaft verpflichtet. Dabei sind ethische Grundsätze, Risikobewusstsein und Verantwortung die Grundlagen unseres tagtäglichen Handelns. Die BNP Paribas Gruppe hat es sich zum Ziel gesetzt, ihre Stakeholder – insbesondere Kund:innen, Mitarbeitende, Partner:innen und auch Anteilseigner:innen – sowie die Gesellschaft für nachhaltige Themen zu sensibilisieren, zu motivieren und zu aktivieren. Das Commitment für Diversity hat BNP Paribas mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt 2017 bekräftigt und ist Teil der Initiative JamaisSansElles, die sich für mehr Sichtbarkeit von Frauen einsetzt.

BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 193.000 Mitarbeitenden in 68 Ländern vertreten, davon nahezu 147.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 12 Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkund:innen, Unternehmen und institutionelle Kund:innen werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht dem einer innovativen Universalbank.

Über Consors Finanz BNP Paribas

In Deutschland und Österreich arbeiten unsere 1.500 Mitarbeiter:innen an sechs Standorten: Berlin, Braunschweig, Duisburg, Essen, München und Wien.Consors Finanz BNP Paribas steht für finanzielle Selbst-bestimmung in jeder Lebenssituation. Wir setzen auf Finanzierungs-, Bezahl- und Versicherungslösungen, die sich flexibel an die Zahlungsfähigkeit unserer Kund:innen anpassen lassen. Ob dynamische Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbare Kartenprodukte – mit dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen unsere Kund:innen ihre Liquidität selbst in die Hand. Hierbei setzen wir auf innovative Technologien, höchste Sicherheitsstandards und eine verantwortungs-volle Kreditvergabe. So gestalten wir aktiv die Zukunft des digitalen Bezahlens und Finanzierens. Für unsere über zwei Millionen Kundinnen und Kunden und für unsere über 12.000 Handelspartner:innen.