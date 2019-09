Die CURATA-Unternehmensgruppe erbringt in 29 Pflegeeinrichtungen soziale Dienstleistungen in der stationären Gesundheitsversorgung. Dabei orientieren wir uns an den neuesten pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen und stellen einen hohen Anspruch an die Qualität und die Ergebnisse unserer Arbeit. Gute Qualität und wirtschaftlicher Erfolg sind die Maxime unseres Handels.

Unser Ziel ist es, älteren pflegebedürftigen Menschen bei der Bewältigung ihrer aktuellen Lebenssituation Hilfe zu geben, damit sie auch weiterhin ein selbst bestimmtes, weitgehend selbstständiges und bedürfnisorientiertes Leben führen können.

In unseren Einrichtungen schaffen wir individuelle und altersgerechte Wohnformen für Menschen mit unterschiedlichem Pflege- und Betreuungsbedarf.



Der Geschäftsbereich Gastro- und Services GmbH erbringt für alle Einrichtungen der CURATA-Unternehmens-gruppe Dienstleistungen rund um das Facility-Management, das Schadensmanagement, den technischen Einkauf sowie Ver- und Entsorgung.

Für unsere Hauptgeschäftsstelle in Berlin suchen wir zur Umsetzung und Entwicklung unseres professionellen Facility Managements und technischen Einkaufes eine/n:

Facility Manager (jun.) m/w/d

in Vollzeit (40 Std. / Woche)

Ihr Profil:

Technisch-kaufmännische Ausbildung im Facility Management, Techniker/in eines HLSE – Handwerkes, Fachwirt/in für Facility Management (Gefma) oder Bauingenieur/in

Erfahrungen im Gebäudemanagement, Vertragswesen sowie in der Wirtschaftsökonomie

Teamfähigkeit und Belastbarkeit

gute kommunikative Fähigkeiten und sicheres Auftreten

sichere Kenntnisse in den gängigen EDV-Anwendungen (MS-Office)

erste Führungserfahrungen von Dienstleistungsteams im Facility Management sind vorhanden

Ihre Tätigkeit:

Ansprechpartner für interne Kunden in allen Bereichen des technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Facility Managements

Kontrolle und Anleitung der FM Manager auf Basis des Qualitätshandbuches Haustechnik

Planung, Koordination und Umsetzung aller notwendigen Maßnahmen, um den reibungslosen Betrieb der betreuten Einrichtungen zu gewährleisten

Umsetzung von bautechnischen Projekten, Gewährleistungsmanagement

Erstellen der Budgetplanungen von Investitionen, Instandsetzungen, Vertragsverhandlungen und Wartungen

Optimieren und Überprüfung/Bearbeitung aller Anforderungen und Vorgänge im Zusammenhang mit dem Facility Management unserer Liegenschaften

Überwachung und Koordinierung des strategischen Einkaufes von Dienstleistungen sowie des gesamten Energieeinkaufes der Einrichtungen des Konzerns

Kaufmännische und technische Koordinierung sämtlicher Vorgänge auf Grundlage der bestehenden Dienstleistungsverträge

Überwachen und optimieren des technischen Vertragsmanagements

Unser Angebot:

eine anspruchsvolle Aufgabe in einem zukunftsorientierten, expandierenden Unternehmen mit einer der Position angemessenen leistungsgerechten Vergütung

die Versorgung mit kalten und warmen Getränken

das breite Aufgabenfeld und der Gestaltungsspielraum garantieren, dass Monotonie nicht aufkommt; flache Hierarchien sorgen für eine unmittelbare Nähe sowohl zum Management als auch zum operativen Geschäft

Zu uns passen aufgeschlossene Menschen, die Verantwortung übernehmen und komplexe Aufgabenstellungen meistern. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, sollten wir uns kennen lernen. Dabei können Sie sich auf unsere Diskretion verlassen.

Wir freuen uns über die Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen an:

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung ausschließlich an karriere@curata.de und nennen Sie uns zudem Ihre Gehaltsvorstellung und Ihren nächstmöglichen Eintrittstermin.