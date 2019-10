Vordenker

Die DAL Deutsche Anlagen-Leasing (www.dal.de) ist einer der führenden Finanzdienstleister in Deutschland und Teil der Sparkassen-Finanzgruppe. Wir arrangieren für unsere Kunden großvolumige und langfristige Projektfinanzierungen nach Maß in den Bereichen Energie, Transport/Logistik, Immo­bilien, IT und Gesundheitswesen.

Wir suchen ab sofort am Standort Mainz in Vollzeit Verstärkung:

Referent (m/w/d)

Facility Management

Ihre Kernaufgaben

Sie möchten Maßnahmen im Rahmen der Arbeitssicherheit aus vorhandenen Messlisten und Prüf­protokollen ableiten und anstoßen und die Abtei­lungs­leitung in Projekten sowie allen in der Abtei­lung Verwaltung verantworteten Themen wie auch im Flächenmanagement unterstützen? Passt!

Die eigenverantwortliche Durchführung von unter­schied­lichen Aufgaben im kaufmännischen, infra­struk­turel­len oder technischen Gebäude­manage­ment inkl. des Beschaffungs­managements, des Travel-Managements, der Dienstleister­steuerung sowie die Verbesserung der dazugehörigen Prozesse machen Ihnen Spaß? Passt!

Die selbstständige und eigen­verantwortliche Abstimmung der Themengebiete mit dem Personal und der Arbeitnehmer­vertretung sowie Berufs­genos­senschaf­ten und die selbstständige Steue­rung der arbeits­sicherheits­rechtlichen Dienstleister interessieren Sie? Passt!

Unsere Anforderungen

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Fach­hoch­schul­studium im Bereich Facility Manage­ment bzw. Gebäudemanagement oder eine vergleich­bare Aus­bil­dung und entsprechende Berufs­er­fah­rung? Passt!

Erste Projektleitungserfahrung, konzeptionelle Fähigkeiten und eine selbstständige und eigen­verant­wort­liche Arbeitsweise zeichnen Sie aus? Passt!

Neben Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit, Seriosität sowie Diskretion runden eine starke Dialog­fähig­keit, Stress­resistenz und Flexibilität Ihr Profil ab? Passt!

Passend zu einem leis­tungs­för­dernden Arbeits­umfeld bieten wir unseren Mitarbeitern eine leis­tungs­gerechte Entlohnung mit vielen maß­ge­schnei­derten Extras.

Die voll­stän­dige Stellenbeschreibung finden Sie hier.