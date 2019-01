Stellenbeschreibung





















Das Europäische Patentamt

Mit fast 7 000 Mitarbeitern ist das Europäische Patentamt (EPA) eine der größten Behörden in Europa. Sein Hauptsitz ist in München; Niederlassungen gibt es in Berlin, Brüssel, Den Haag und Wien. Das EPA wurde mit dem Ziel gegründet, die Zusammenarbeit zwischen den Staaten Europas auf dem Gebiet des Patentwesens zu stärken. Dank des zentralisierten Verfahrens vor dem EPA können Erfinder hochwertigen Patentschutz in bis zu 44 Staaten erlangen, die zusammen einen Markt von rund 700 Millionen Menschen umfassen. Außerdem ist das EPA weltweit führend in den Bereichen Patentinformation und Patentrecherche.

2017 gingen beim EPA mehr als 165 000 Patentanmeldungen ein und es wurden über 105 000 Patente erteilt. Die kostenlose Online-Patentdatenbank Espacenet enthält über 100 Millionen technische Dokumente aus 100 Ländern, und Patent Translate, der kostenlose Dienst für die neuronale maschinelle Übersetzung, liefert sofortige und hochwertige Übersetzungen in 32 Sprachen, darunter Chinesisch, Japanisch, Koreanisch und Russisch.

Die Direktion 4.4.1 (Bau, Technik und Liegenschaften) ist dafür verantwortlich, ein optimales Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter zu schaffen, Gebäude und Büroräume bereitzustellen und zu warten, die erforderlichen technischen Anlagen instand zu halten und die Strom-, Wärme- und Wasserversorgung sicherzustellen.

Die Gebäudeleittechnikerin/Der Gebäudeleittechniker ist dem Gruppenleiter Elektrotechnik im Referat 4.4.1.3 unterstellt und dafür zuständig, den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen im eigenen Verantwortungsbereich zu gewährleisten und Wartungsverträge zu verwalten.

Ihre Hauptaufgaben

– Verwaltung von Wartungsverträgen:

Sicherstellung der Leistungserbringung

Abnahme der Arbeitsleistungen des Auftragnehmers

Qualitätskontrolle

Gewährleistung der Einhaltung und kontinuierlichen Verbesserung von Prozessabläufen

– Überprüfung des ordnungsgemäßen Betriebs der in den Zuständigkeitsbereich fallenden Anlagen (Bereitstellung, Überwachung usw.):

Gebäudeleittechnik

Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik

Beleuchtungssteuerung

Sicherheitssysteme

Notstromversorgung

– Initiierung und Begleitung operativer Projekte:

Grundkonzeption

Überprüfung und Unterstützung von Ingenieursleistungen

Erstellung technischer Spezifikationen

Planung und Ausführung

– Zustandsbewertung der Anlagen im Zuständigkeitsbereich

– Unterrichtung der Vorgesetzten über Gesetzes- und/oder Normänderungen bei den Anlagen im Zuständigkeitsbereich

– kontinuierliches Bemühen um eine Verbesserung der Wartungsprozesse

– Überwachung der Arbeitssicherheit

Was wir von Ihnen erwarten

– Abschluss als Meister, Techniker oder Facharbeiter oder Bachelor (Elektrotechnik)

– 8 – 10 Jahre nachweisliche Berufserfahrung im Bauwesen oder im Wartungsbereich

– Experte für Niederspannungssysteme sowie Gebäudeleittechnik

– gute Kenntnisse in den Bereichen Klima- und Lüftungstechnik sowie Anlagenbau

– Befähigung zur Steuerung externer Wartungsdienstleister

– Erfahrung mit prozessorientierten Arbeitsmethoden

– Teilnahme an der Rufbereitschaft

– Deutsch und Englisch fließend

– Französischkenntnisse wären von Vorteil

Ihre Qualifikationen

– abgeschlossene höhere Schulbildung oder – in Ausnahmefällen – gleichwertige Berufserfahrung

– für die Tätigkeit ausreichende Kenntnisse in zwei der drei Amtssprachen (Deutsch, Englisch und Französisch)

– Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäischen Patentorganisation

Zeitlicher Rahmen

Die Bewerbungsgespräche sind für die 5. Kalenderwoche in München geplant.

Stellengruppe: 6

Besoldungsgruppe: G2 – G5 (monatliches Nettogrundgehalt*: 3 200 to 4 500 EUR)

Beschäftigungsdauer: fünf Jahre

Laufbahnpfad: Fachlaufbahn

Dienstort: München

Bewerbungsschluss: 25.01.2019

* nach Abzug der EPA-internen Steuer und vor Abzug der Arbeitnehmerbeiträge zum Sozialversicherungs- und Versorgungssystem Das Gehaltsniveau hängt von der Erfahrung ab.

Das EPA unterstützt die Geschlechterparität und begrüßt ausdrücklich Bewerbungen von Frauen.

Das EPA verfolgt eine Politik der Chancengleichheit und fördert als Arbeitgeber, der 2010 die Charta der Vielfalt unterzeichnet hat, die Diversität der Beschäftigten.

Alle Bewerbungen um freie Stellen werden begrüßt; die Auswertung erfolgt anhand der beruflichen Eignung der Bewerberinnen und Bewerber in Relation zum Rollenprofil für die ausgeschriebene Stelle unabhängig von Nationalität, ethnischer Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Familienstand, Behinderung, elterlichen Pflichten, Alter, Religion oder Weltanschauung.