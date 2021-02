Stellenbeschreibung















Die Deutsche Bundesbank ist integraler Bestandteil des ESZB und arbeitet als eine der weltgrößten Notenbanken im öffentlichen Interesse. Unsere Aufgaben sind Geldpolitik, Finanzstabilität, Bargeld und unbarer Zahlungsverkehr.

Wir suchen für das technische Gebäudemanagement unserer Zentrale in Frankfurt am Main eine*n

Elektroniker*in mit Schwerpunkt Informations-, bzw. Geräte-/Systemtechnik

Ihre Aufgaben

Im Team üben Sie ihre Tätigkeit an Anlagen der Gefahrenmelde-, Video-, Funk-, Daten-, Medien- und Konferenztechnik in einem Großgebäudekomplex aus. Sie führen Inbetriebnahmen, Übernahmen, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie Änderungsarbeiten an sicherheitsrelevanten und medientechnischen Anlagen aus. Sie betreuen in Organisation und Auftragsabwicklung die Wartungsplanung, regelmäßige Prüfungen und die Störungsbeseitigung/-analyse.

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit und attraktive Beschäftigungsbedingungen (z. B. kostenloses Rhein-Main-Jobticket) mit einer Vergütung in Anlehnung an den TVöD auf Basis der Entgeltgruppe 8 zzgl. einer Bankzulage. Darüber hinaus fördern wir durch vielfältige Maßnahmen Ihre zielgerichtete Weiterbildung.

Ihr Profil

abgeschlossene Ausbildung als Elektroniker*in, Informationsund Systemtechniker*in oder eine artverwandte Ausbildung

eine zusätzlich abgeschlossene Fortbildung zur*zum staatl. geprüften Techniker*in ist wünschenswert

aktuelle und mehrjährige Berufserfahrung in der Betreuung von vernetzten, analogen und digitalen Anlagensystemen

umfassende Kenntnisse in Medien- und Konferenztechnik

Erfahrung in Gefahrenmanagementsystemen

Kenntnisse der Anschaltbedingungen von Feuerwehr und Polizei, DIN VDE 0833 Teil 1 bis 4

Kenntnisse im Kabelmanagement FNT Command

Bereitschaft zur Übernahme einer vergüteten turnusmäßigen Rufbereitschaft außerhalb der regulären Arbeitszeit

Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft

Führerschein Klasse B

Wir erwarten die Bereitschaft, sich einer Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG) zu unterziehen. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Die Deutsche Bundesbank fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Daher begrüßen wir besonders Bewerbungen von Frauen.

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne die zuständige Personalreferentin Frau Franziska Hast, Telefon 069 9566-3124.

Nähere Informationen finden Sie unter www.bundesbank.de/karriere. Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 23. März 2021 unter Angabe der Kennziffer 2021_0141_02.