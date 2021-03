Stellenbeschreibung















Die Deutsche Bundesbank ist integraler Bestandteil des ESZB und arbeitet als eine der weltweit größten Notenbanken im öffentlichen Interesse. Unsere Aufgaben sind Geldpolitik, Bankenaufsicht, Finanzstabilität, Bargeld und unbarer Zahlungsverkehr.

Wir suchen für unsere Hauptverwaltung in Baden-Württemberg am Standort Stuttgart eine

Stellvertretende Sachgebietsleitung Gebäudemanagement (m/w/d)

Ihre Aufgaben

Sie übernehmen Aufgaben im Infrastrukturellen Gebäudemanagement und sind verantwortlich für die Dienstleistersteuerung. Neben der Etablierung eines Bewertungssystems für die Messung der Dienstleisterqualität koordinieren Sie verantwortlich die ordnungsmäßige Dokumentation im Rahmen der Betreiberpflichten. Sie beraten und unterstützen die Sachgebiets- und Referatsleitung bei Instandhaltungsprojekten im Dienstgebäude bzw. in den Wohnliegenschaften der Bank und übernehmen die Vertretung der Sachgebietsleitung. Zusätzlich sind Sie aktiv in die Praxisbetreuung unserer Bachelor-Studierenden eingebunden.

Ihr Profil

Akkreditierter Bachelor- oder gleichwertiger Abschluss, vorzugsweise in einer Studienrichtung mit dem Schwerpunkt Facility Management oder vergleichbarer Fachrichtung

Sehr gute Kenntnisse im Bereich der Betreiberverantwortung, sowie der Verkehrssicherungs-, Instandhaltungs- und Dokumentationspflichten

Möglichst aktuelle Berufserfahrung im Infrastrukturellen Gebäudemanagement

Fähigkeit, komplexe Sachverhalte adressatengerecht zu analysieren, zu bewerten und zu kommunizieren; sicheres und verbindliches Auftreten; Teamfähigkeit; Beratungskompetenz

Sehr gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen in deutscher Sprache

Befähigung zur Anleitung, Motivierung und Steuerung von Mitarbeiter*innen

Unser Angebot

Neben einem anspruchsvollen, sicheren und zukunftsorientierten Arbeitsplatz bieten wir Ihnen attraktive Beschäftigungsbedingungen in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst (z. B. kostenloses Jobticket) sowie eine Vergütung in Anlehnung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst auf Basis der Entgeltgruppe 9b zuzüglich einer Bankzulage. Darüber hinaus fördern wir durch vielfältige Maßnahmen Ihre zielgerichtete Einarbeitung und Weiterbildung sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Eine Verbeamtung ist grundsätzlich möglich.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne die zuständige Personalreferentin Frau Sandra Kettler, Telefon 0711 944-1231. Für inhaltliche Fragen steht Ihnen Frau Carola Müller, Telefon 0711 944-1420 gerne zur Verfügung.

Nähere Informationen finden Sie unter www.bundesbank.de/karriere.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) bis zum 21. März 2021 unter Angabe der Kennziffer 2021_0123_02.