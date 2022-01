Stellenbeschreibung

Die Deutsche Bundesbank ist integraler Bestandteil des ESZB und arbeitet als eine der weltweit größten Notenbanken im öffentlichen Interesse. Unsere Aufgaben sind Geldpolitik, Bankenaufsicht, Finanzstabilität, Bargeld und unbarer Zahlungsverkehr.

Wir suchen für den Bereich Administration unserer Hauptverwaltung in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Standort Mainz eine*n

Betriebsingenieur*in

Fachrichtung Facility-, Bau-, Gebäudemanagement

Ihre Aufgaben

Zu Ihren Aufgaben gehören die Planung, Projektierung und Überwachung der technischen Anlagen mit Schwerpunkt Hochbau. Für die Liegenschaft in Mainz obliegt Ihnen die Bewertung und Weiterentwicklung der baulichen Anlagen sowie der technischen Gebäudeausrüstung. Sie sind für den Gebäudezustand und deren strategische Instandhaltungsplanung mitverantwortlich und steuern bzw. priorisieren die erforderlichen Maßnahmen. Fachlich unterstützen Sie die hausverwaltenden Dienststellen unserer Filialen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie das Team des technischen Betriebs des Referates Administration bei Baumaßnahmen und in der Ausgestaltung von Maßnahmen im Bereich der Betreiberverantwortung. Sie erarbeiten Anweisungen und Konzepte, klären Einzelfragen im Rahmen der Betreiberverantwortung und beraten und unterstützen bei Projekten unseres zentralen Baumanagements.

Ihr Profil

Akkreditierter Bachelorabschluss oder gleichwertiger Studienabschluss z. B. Diplom (FH) der Fachrichtung Facility-, Bau- und Gebäudemanagement

Gute Kenntnisse der gesetzlichen Vorgaben und deren technische Umsetzung im baulichen Brandschutz

Fundierte Fachkenntnisse der Techniken zur Umwandlung, Übertragung und Bereitstellung von Energie sowie zu deren Steuerung

Kenntnisse im Bereich der Gebäudeautomation und deren Steuerung

Erweiterte Kenntnisse der einschlägigen, für einen Gebäudebetrieb relevanten Normen, Vorschriften und technischen Regeln wie z. B. BauGB, BauNVO, Landesbauordnung, VDE-Richtlinien, AMEV-Richtlinien, GEFMA- Richtlinienwerk, DIN 276, 277 und 18 205

Kenntnisse im Bereich Arbeitsschutz sowie gute Kenntnisse der für die Tätigkeit relevanten Arbeitsschutz- und Brandschutzregeln z. B. ArbSchG, DGUV-Vorschriften

Kaufmännische, buchhalterische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse einschließlich der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen und der HOAI

Möglichst gute CAD Software-Kenntnisse

Fähigkeit, Leistungsverzeichnisse für Instandhaltungsmaßnahmen zu erstellen

Planungs-/Organisationsfähigkeit

Überzeugendes, kompetentes und höfliches Auftreten

Teamfähigkeit zur lösungsorientierten Zusammenarbeit mit allen Bereichen

Führerschein Klasse B

Sehr gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen in deutscher Sprache sowie Beratungskompetenz

Bereitschaft zu Dienstreisen

Unser Angebot

Neben anspruchsvollen Aufgaben bieten wir Ihnen eine Anstellung im öffentlichen Dienst mit verlässlichen Beschäftigungsbedingungen (z. B. Betriebsgastronomie, Jobticket, Sportangebote, Konto- und Depotführung). Darüber hinaus fördern wir durch vielfältige Maßnahmen Ihre zielgerichtete Einarbeitung und Weiterbildung sowie die Vereinbarkeit von Familie und Be- ruf. Die Vergütung erfolgt auf Basis der Entgeltgruppe 11 in Anlehnung an den TVöD zzgl. einer Bankzulage. Eine Verbeamtung ist grundsätzlich möglich. Ein bestehendes Beamtenverhältnis (bis A 12) kann ggf. fortgeführt werden.

Wir erwarten die Bereitschaft, sich einer Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG) zu unterziehen.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Die Deutsche Bundesbank fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Daher begrüßen wir besonders Bewerbungen von Frauen.

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Mattern, Telefon 06131 377-3110.

Nähere Informationen finden Sie unter www.bundesbank.de/karriere.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) bis zum 22.02.2022 unter Angabe der Kennziffer 2022_0009_02.