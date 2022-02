Stellenbeschreibung

Die Deutsche Bundesbank ist integraler Bestandteil des ESZB und arbeitet als eine der weltweit größten Notenbanken im öffentlichen Interesse. Unsere Aufgaben sind Geldpolitik, Bankenaufsicht, Finanzstabilität, Bargeld und unbarer Zahlungsverkehr.

Wir suchen für den Bereich Verwaltung in unserer Zentrale in Frankfurt am Main eine*n Immobilienmanager*in

Ihre Aufgaben

In einer kleinen Arbeitseinheit nehmen Sie vielfältige Aufgaben mit Immobilienbezug wahr. Einen Schwerpunkt bildet der An-und Verkauf von Dienstobjekten für den Eigenbestand der Bank. Darüber hinaus nehmen Sie die Eigentümerinteressen der Bank wahr, klären nachbarrechtliche Fragestellungen und vertreten die Bank in Vertragsverhandlungen und bei Beurkundungsterminen.

Ihr Profil

Akkreditierter Bachelor- oder gleichwertiger Studienabschluss mit immobilienwirtschaftlichem Schwerpunkt (z. B. Facility Management, Property Management, Real Estate Management) oder alternativ den Abschluss zum / zur geprüften Immobilienfachwirt*in IHK in Kombination mit mehrjähriger aktueller Berufserfahrung im Bereich Immobilienmanagement, idealerweise in den Bereichen „gewerbliche Mietverträge“ und „Immobilienverkauf“

Fundierte Kenntnisse der immobilienrechtlichen Regelungen

Ausgeprägte Überzeugungs- und Teamfähigkeit sowie hohe Eigenständigkeit und Verhandlungsgeschick

Bereitschaft zu innerdeutschen Dienstreisen

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Unser Angebot

Neben verantwortungsvollen Aufgaben in einem dynamischen Umfeld bieten wir Ihnen attraktive Beschäftigungsbedingungen wie beispielsweise eine unbefristete und krisensichere Anstellung mit langfristiger Perspektive, 30 Urlaubstage, ein kostenloses Jobticket, Home-Office-Möglichkeit, ein Dienstlaptop und ein Diensthandy sowie eine Vergütung in Anlehnung an den TVöD auf Basis der Entgeltgruppe 9 zuzüglich einer Bankzulage. Eine Verbeamtung ist bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen möglich. Bei uns erwartet Sie ein umfangreiches Weiterbildungsangebot sowie flexibel planbare Arbeitszeiten zur Gestaltung Ihrer Work-Life-Balance.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Die Deutsche Bundesbank fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Daher begrüßen wir besonders Bewerbungen von Frauen. Ihre Fragen rund um die Ausschreibung und Ihre Bewerbung beantwortet Ihnen gerne Herr Marco Rondinella, Telefon 069 9566-4012. Ansprechperson für Ihre fachlichen Fragen ist Frau Antje Hubrich, Telefon 069 9566-8493.

Nähere Informationen finden Sie unter www.bundesbank.de/karriere. Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) bis zum 10. März 2022 unter Angabe der Kennziffer 2022_0143_02.