Stellenbeschreibung

Die Deutsche Bundesbank ist integraler Bestandteil des ESZB und arbeitet als eine der weltweit größten Notenbanken im öffentlichen Interesse. Unsere Aufgaben sind Geldpolitik, Bankenaufsicht, Finanzstabilität, Bargeld und unbarer Zahlungsverkehr.

Wir suchen für unsere Hauptverwaltung in Sachsen und Thüringen am Standort Leipzig zum nächstmöglichen Termin eine*n

Ingenieur*in

Ihre Aufgaben

Betreuung der Liegenschaften der Hauptverwaltung am Standort Leipzig sowie der Filialen in Chemnitz und Erfurt; Gebäudezustandsbeobachtung, Instandhaltungsplanungen und Weiterentwicklungen der Liegenschaften, der baulichen Anlagen und der technischen Gebäudeausrüstungen; Planung und Begleitung von Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich des Facility-Managements; Umsetzung der Vorgaben des Umwelt – und Energiemanagements;

Ihr Profil

Abgeschlossene Hochschulausbildung (akkreditierter)

Bachelor, Diplom (FH) oder gleichwertiger Bildungsabschluss in der Fachrichtung Hochbau, Gebäudetechnik, Facility-Management oder Versorgungstechnik;

Bautechnische und -rechtliche Grundkenntnisse zur Abwicklung von eigenen Baumaßnahmen;

Erweiterte Kenntnisse der einschlägigen, für den Gebäudebetrieb relevanten Normen, Vorschriften und technischen Regeln sowie Kenntnisse der relevanten Arbeitsschutz-und Brandschutzregeln;

Kaufmännische, buchhalterische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse einschließlich der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen und der HOAI;

Gute Kenntnisse der MS-Office-Anwendungen, Erfahrung mit CAD- und CAFM-Software;

Fähigkeit, Leistungsverzeichnisse für lnstandhaltungsmaßnahmen zu erstellen;

hohe analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, Teamfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Eigenständigkeit und Organisationsgeschick sowie gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen in deutscher Sprache

Unser Angebot

Neben einem anspruchsvollen, sicheren und zukunftsorientierten Arbeitsplatz bieten wir Ihnen attraktive Beschäftigungsbedingungen (z.B. kostenloses Jobticket des MDV) in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst sowie eine Vergütung in Anlehnung an den TVöD auf Basis der Entgeltgruppe 11 zzgl. einer Bankzulage. Darüber hinaus fördern wir durch vielfältige Maßnahmen Ihre zielgerichtete Weiterbildung und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Eine Verbeamtung ist grundsätzlich möglich.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Die Deutsche Bundesbank fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Daher begrüßen wir besonders Bewerbungen von Frauen. Ihre Fragen beantworten Ihnen gerne Frau Carola Lache (Personalreferentin), Telefon 0341 860-2261, oder Herr David Slomka (Fachbereich), Telefon 0341 860-2300.

Nähere Informationen finden Sie unter www.bundesbank.de/karriere.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) bis zum 14.03.2022 unter Angabe der Kennziffer 2022_0043_02.