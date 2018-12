Um sich für diesen Job zu bewerben, senden Sie eine E-Mail an personal-bayern@jugendherberge.de

Sie übernehmen die Technische Betreuung unserer Jugendherbergen in ganz Bayern und der Bürozentrale München. Als zentraler Ansprechpartner implementieren und überwachen Sie die Nachnunternehmerleistungen für Wartung und Instandsetzung. Für die einzelnen Objekte erstellen Sie die spezifische Budgetplanung sowie das regelmäßige Reporting. Im technischen Facility Management steuern Sie die externen Dienstleister und kontrollieren die erbrachten Leistungen mittels Qualitätssicherungssystemen. Sie planen Maßnahmen, die zu einer kontinuierlichen Qualitätsverbesserung führen und bauen eine zentrale Gewährleistungsverfolgung auf. Selbstverständlich entwickeln Sie auch Prozesse mit, die zur wirtschaftlichen Optimierung und Verbesserung von Arbeitsabläufen beitragen.

Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit für unser technisches Gebäudemanagement, die mit Kreativität und Neugier die Zukunft unseres Facility Managements an den Jugendherbergen in Bayern mitgestaltet.

Über Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Bayern e.V.

Jugendherberge ist ein Lebensgefühl.

Wir machen Zukunft! Als Teil des Deutschen Jugendherbergswerks stellt sich der Landesverband Bayern e.V. in den Dienst der Gemeinschaft: Erziehung unterstützen, Bildung fördern, Lebensgefühl schaffen. Das funktioniert, indem sich unsere rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich mit viel Herzblut für unsere kleinen und großen Gäste ans Werk machen. In 42 Jugendherbergen. In Teamarbeit. Und ohne Schlips. Dafür aber mit einem ehrlichen Lächeln auf den Lippen.