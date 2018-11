Für unsere Zentrale in Karlsruhe suchen wir:

Eigenverantwortlich arbeiten, gemeinsam etwas bewegen: Derzeit bringen sich rund 41.000 Menschen in über 2.000 dm-Märkten, den Verteilzentren, der Karlsruher Zentrale sowie unserer IT-Tochter dmTECH ein. Und sorgen dafür, dass dm seit Jahren Deutschlands umsatzstärkster Drogeriemarkt ist.

Mit der Neueröffnung beginnt der Betrieb der Filiale und sie geht in die Betreuung des Bereichs Facility Management Filiale (FMF) über. Dieser Bereich setzt sich aus mehreren Fachbereichen zusammen, die jeweils für die baulichen und technischen Belange im Betrieb der Filialen zuständig sind.

Unsere Kompetenzen liegen, neben dem Einkauf von Dienstleistungen, in der Beauftragung erforderlicher baulich- / technischer Bestandsumbaumaßnahmen sowie der Instand­setzung bei Störungen und Defekten, auch in der Durchführung von Wartungen und Prüfungen der technischen Anlagen.