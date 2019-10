Stellenbeschreibung





Vom kleinen Handwerksbetrieb zum modernen Multidienstleister: 1949 in Nürnberg von Hans Dorfner gegründet, zählt die nach wie vor familiengeführte Dorfner Gruppe heute zu den TOP 20 Facility-Service-Unternehmen in der Bundesrepublik. In den Geschäftsbereichen Gebäudemanagement, Gebäudereinigung, Catering und Servicemanagement füllen rund 11.350 Mitarbeiter an über 40 Standorten in Deutschland, Österreich und Tschechien unseren Leitgedanken „Qualität für Mensch und Gebäude“ bei mehr als 3.200 Kunden Tag für Tag mit Leben.

Für unser Unternehmen Dorfner Gebäudemanagement GmbH suchen wir einen

TECHNISCHEN LEITER (M/W/D) FACILITY MANAGEMENT

IN NÜRNBERG [90449], VOLLZEIT, AB SOFORT

STELLEN-ID: 052394

IHRE AUFGABEN

Der technische Leiter (m/w/d) ist federführend zuständig für die operative Betreuung der Kunden vor Ort, für das Angebotswesen und den fachlichen Vertrieb sowie die Führung und fachliche Unterstützung der Objektmanagementleitung (LOM). Die technische Leitung stellt die reibungslose operative Vertragserfüllung/Leistungserbringung gegenüber unserer FM-Kunden sicher.

Kaufmännische Themen und Prozesse finden in enger Zusammenarbeit mit der kaufmännischen Leitung statt.

Die technische und kaufmännische Leitung bilden das schlagkräftige Führungsteam von Dorfner Gebäudemanagement und sind Mitglieder der Geschäftsleitung.

Betreuung der Kunden, Kundengespräche und Ableitung operativer Maßnahmen

Operatives Controlling und Qualitätsmanagement

Führung und fachliche Unterstützung des LOMs, auch vor Ort

Mitverantwortung an vertrieblichen Prozessen / Angebotswesen / Kalkulationen

Organisation und Koordination der Arbeitssicherheit hinsichtlich der Erfüllung der Anforderungen aus dem Arbeitsschutzgesetz

Federführende Verantwortung für die Umsetzung und Kontrolle von Gesetzen und interner Richtlinien, Brandschutz, Sicherheit, Compliance sowie entsprechend behördlicher Aufgaben

Beständige Verbesserung / Optimierung und Steuerung der operativen Betriebsabläufe

Operative Verhandlungsführung mit Kunden und Lieferanten

Überwachung des Kosten- und Vertragsmanagements in Zusammenarbeit mit der kaufmännischen Leitung

Mitverantwortung bei der Auswahl von geeignetem Personal und Subunternehmern

Direkte Berichterstattung an die Geschäftsführung

IHR PROFIL

Erfolgreich abgeschlossenes Fach- oder Hochschulstudium im Bereich Versorgungstechnik, Elektrotechnik, Facility Management oder Bauingenieurwesen, alternativ Meister oder Techniker im Bereich Bau / Versorgungstechnik oder vergleichbar

Langjährige Berufs- und Führungserfahrung in vergleichbarer Position

Versiert im Umgang mit aktuellen IT-Standardanwendungen, Offenheit im Umgang mit neuen Technologien

Sehr gute technische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse

Bereichsübergreifendes Denken und Handeln sowie Durchsetzungsvermögen und diplomatisches Geschick

Sehr gute Kommunikationsfähigkeit, hohe Verantwortungsbereitschaft und souveränes Auftreten

Ausgeprägte Kundenorientierung, analytisches Denkvermögen und eine strukturierte Arbeitsweise

Idealerweise sind Sie Netzwerker/in und Branchenkenner/in

UNSER ANGEBOT

Unbefristete, verantwortungsvolle Position mit herausfordernden Aufgabenstellungen und breitem Gestaltungsspielraum sowie der Chance, am Wachstum und Erfolg unseres Unternehmens aktiv mitzuwirken

Attraktive und leistungsgerechte Vergütung inkl. Firmenfahrzeug mit Privatnutzung

Individuelle Unterstützung in Ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung

Flexible und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle sowie ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz

Exklusive Mitarbeiterangebote rund um E-Bike-Leasing, Einkaufsrabatte und Entertainment

Möchten Sie am Erfolg der Dorfner Gruppe mitarbeiten?

Dann bewerben Sie sich bitte online über unsere Kurzbewerbung mit Ihrem Motivationsschreiben, Ihrem Lebenslauf, Ihren beruflichen Zeugnissen sowie Ihren Gehaltsvorstellungen. Dies nimmt nur wenige Minuten in Anspruch.

Fragen? Wir geben Ihnen gerne weitere Informationen: 0911 6802-208

Die Dorfner Gruppe zeichnet sich durch Professionalität und Innovation aus.

Daher begrüßen wir Vielfalt bei unseren Bewerbern.

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen erhalten Sie unter www.dorfner-gruppe.de