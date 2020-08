Der Blutspendedienst Baden-Württemberg | Hessen versorgt mit seinen Instituten und Beteiligungsgesellschaften medizinische Einrichtungen in Baden-Württemberg, Hessen, Berlin, Brandenburg, Sachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein mit Blutprodukten und medizinischen Dienstleistungen.

Mit rund 2.200 Mitarbeitern sind wir das führende gemeinnützige Unter­nehmen auf den Gebieten der Transfusionsmedizin, Immunhämatologie und Immungenetik. Weitere Informationen finden Sie unter www.blutspende.de. Als großes pharmazeutisches Unternehmen betreiben wir an 25 Standorten Spezialimmobilien mit hohen Anforderungen an die technische Gebäude­aus­stattung und deren Verfügbarkeit. Das Spektrum reicht von Reinräumen und Produktionsgebäuden zur Herstellung von Arzneimitteln, über Bürogebäude, Logistikzentren bis zu modernen Rechenzentren. In nächster Zukunft sind weitere größere Neubaumaßnahmen geplant.

Im Rahmen einer Nachfolgeregelung für unseren technischen Bereich suchen wir am Standort Mannheim zum nächstmöglichen Eintrittstermin eine/einen engagierte/engagierten Kollegin/Kollegen als

Abteilungsleiter Technischer Dienst (m/w/d)