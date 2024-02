Wir suchen Sie! Für unseren nichttechnischen Servicebereich an unserem Standort in Berlin in Voll- oder Teilzeit als

Bereichsleiter*in Gebäudemanagement (m/w/div)

Was Sie mitbringen Sie verfügen über eine abgeschlossene Hochschulbildung (Bachelor) oder vergleichbarer Abschluss (Diplom FH) oder eine gleichwertige Qualifikation mit dem Schwerpunkt Immobilien-, Facility Management oder Logistik mit mehrjähriger Berufs-erfahrung oder alternativ verfügen Sie über eine abgeschlos-sene Berufsausbildung mit Schwerpunkt Immobilien-, Facility Management oder Logistik mit langjähriger Berufserfahrung

Sie können eine aktuelle Position mit Führungsverantwortung im Bereich des Facility Managements nachweisen

Neben der fachlichen Qualifikation erfordert die Tätigkeit ein hohes Maß an Koordinations- und Steuerungsfähigkeit sowie eine hohe Problemlösungskompetenz Ihr Job bei uns Fachliche und personelle Leitung des Bereiches Bewirtschaf-tung der Dienstgebäude und Transportlogistik mit einer Perso-nalstärke von circa 49 Mitarbeitenden

Sie gestalten aktiv die übertragenen Aufgaben des Dezernats, wie zum Beispiel die Erstellung von Konzepten zur Service-orientierung und Wirtschaftlichkeit und Erstellen Wirtschaft-lichkeitsbetrachtung

Sie übernehmen Aufgaben des Controllings und in besonderen Fällen führen Sie Verhandlungen durch

Sie sind unterstützend bei der Umsetzung und dem Nachhalten von Veränderungsprozessen tätig Das bieten wir Ihnen Auf Sie wartet ein unbefristeter Job im öffentlichen Dienst. Sicherer geht es nicht. Aber auch darüber hinaus hat Ihnen die DRV Bund einiges zu bieten: Faire Bezahlung: Entgeltgruppe 13 (TV EntgO-DRV), womit Sie perspektivisch ein Jahresgehalt zwischen 62.800 und 83.600 Euro beziehen.

Gute Einarbeitung: Eine umfassende Einarbeitung in Ihr neues Aufgabengebiet

Gute Aussichten: Eine verantwortungsvolle Aufgabe mit umfas-senden Gestaltungsräumen die DRV Bund maßgeblich mitzu-gestalten und weiterzuentwickeln

Abwechslungsreiche Tätigkeit: Eine interessante und abwechs-lungsreiche Tätigkeit mit allen Vorteilen einer großen öffentli-chen Arbeitgeberin

Entwicklungsmöglichkeiten: Mit einem breit gefächerten Programm wird unseren Führungskräften die Möglichkeit ge-geben, sich für ihre Führungsaufgaben im Alltag zu stärken und gemeinsam die Zukunft unserer DRV Bund zu gestalten

Familienfreundlichkeit: Ein familienorientiertes Unternehmen mit flexiblen und serviceorientierten Arbeitszeiten Bei Fragen? Melden Sie sich gern! (Referenznummer: 12-033-2024) Ihr Kontakt: Julia Pärschke 0160 144 44 76

Ihre Bewerbung können Sie ganz bequem online auf unserem Karriereportal jobs.drv-bund-karriere.de einreichen.

Weitere Stellenangebote und Infos finden Sie hier: jobs.drv-bund-karriere.de/bauenundbetreiben