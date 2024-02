Wir suchen Sie! Für unseren Bereich Immobiliensteuerung an unserem Standort in Berlin in Voll- oder Teilzeit als

Bereichsleiter*in Projektmanagement und -entwicklung (m/w/div)

Was Sie mitbringen Sie leiten Ihren Bereich mit Souveränität und Kommunikation auf Augenhöhe. Mit Ihrem fachlichen Knowhow, Ihrer prozessualen Sicherheit, Ihrer Lösungsorientierung und Ihrem Innovationsvermögen gelingt es Ihnen schnell, sich im Haus zu vernetzen und die strategischen Ziele des Hauses in Projekte umzusetzen. Darüber hinaus bringen Sie folgendes mit: Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung (Master bzw. Diplom Uni) in der Fachrichtung Architektur oder in einem immobilienbezogenen Studiengang

Mehrjährige Führungserfahrung, fachlich und disziplinär

Langjährige Berufserfahrung in der Projektentwicklung oder im Bauprojektmanagement Ihr Job bei uns In einer besonderen Vertrauensstellung leiten Sie die beiden sich im Aufbau befindenden Teilbereiche Strategisches Projektmanagement und Projektentwicklung mit derzeit 6 Mitarbeitenden. Mit einer großen Expertenvielfalt werden die Projekte mit Immobilienbezug und Flächenbereitstellung entsprechend der Zielausrichtung geplant und entwickelt. Damit trägt Ihr Bereich zu einer mittel- und langfristigen generationsübergreifenden Immobiliennutzung bei, die den reibungslosen Betrieb des Kerngeschäftes der Deutschen Rentenversicherung Bund sicher stellt. Leiten des Bereichs, inklusive fachlicher und disziplinarischer Führungsverantwortung

Beratung der Dezernats- und Abteilungsleitung zu projektbezogenen Fragen

Verantworten des Risikomanagements

Das bieten wir Ihnen Auf Sie wartet ein unbefristeter Job im öffentlichen Dienst. Sicherer geht es nicht. Aber auch darüber hinaus hat Ihnen die DRV Bund Einiges zu bieten: Faire Bezahlung: Entgeltgruppe 15 (TV EntgO-DRV), womit Sie perspektivisch ein Jahresgehalt zwischen 73.800 und 97.600 Euro beziehen.

Gute Aussichten: Raum bei der Gestaltung der Prozesse und Etablierung der Strukturen der Immobiliensteuerung, Sinnstiftende Projekte unter Berücksichtigung des gesamten Immobilienzyklus und Expertenvielfalt und ein kollegiales Miteinander auf Augenhöhe

Entwicklungsmöglichkeiten: Weiterbildungsmöglichkeiten entsprechend Ihrer fachlichen Expertise und Wünsche sowie ein breit gefächertes Programm zu Ihrer Unterstützung als Führungskraft

Familienfreundlichkeit: flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit des Freizeitausgleichs und die Option, teilweise von zu Hause zu arbeiten – familienfreundliche Bedingungen liegen uns am Herzen! Bei Fragen? Melden Sie sich gern! (Referenznummer: 12-029-2024)

Telefon: 0151 124 521 31

E-Mail:benjamin.herzog@drv-bund.de

Ihre Bewerbung können Sie ganz bequem online auf unserem Karriereportal jobs.drv-bund-karriere.de einreichen.

Weitere Stellenangebote und Infos finden Sie hier: jobs.drv-bund-karriere.de/bauenundbetreiben