Stellenbeschreibung













Die Deutsche Rentenversicherung Bund – mit 33 Millionen Kunden Deutschlands größter gesetzlicher

Rentenversicherungsträger – sucht ab sofort für ihr Gebäudemanagement am Standort Berlin mehrere

Diplom-Ingenieur*innen (FH)/Bachelor (m/w/div) in der Fachrichtung

Architektur, Hochbau, Baumanagement, Elektrotechnik oder Versorgungstechnik oder gleichartige Abschlüsse als

Objektleiter*innen



zur Besetzung mehrerer Vollzeitstellen (Entgeltgruppe 13 des TV DRV-Bund; entspricht TVöD). Eine

Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich.

>>Sie suchen technische Herausforderungen bei einem fachkundigen Immobilieneigentümer?

>>Sie möchten Ihr baufachliches Wissen in ein fachlich übergreifendes Team einbringen?

>>Sie haben Freude an Weiterentwicklung?

>>Sie möchten das Facility Management in unserem Hause mitgestalten?

>>Sie wissen einen sicheren und familienfreundlichen Arbeitsplatz in der Hauptstadt Berlin zu schätzen?

Dann sind Sie bei uns richtig!

Ihr Aufgabengebiet:

>>Wahrnehmen der Objektverantwortung für einen Gebäudekomplex

>>Koordination und Steuerung der verschiedenen Gewerke bei Wartungs-, Instandhaltungs-,

Instandsetzungsarbeiten und Umbaumaßnahmen.

>>Unterstützen der Dezernatsleitung in Fragen der Personalplanung und Personalbeschaffung,

der Beschaffung externer Dienstleistungen, der Haushaltsplanung und Bewirtschaftung der

Haushaltsmittel sowie des Controllings und Benchmarkings.

>>Bearbeiten von Sonderaufgaben, dazu gehören unter anderem das Leiten von Projekt- und

Arbeitsgruppen sowie das Entwerfen oder Mitzeichnen von Stellungnahmen zu Prüfberichten.

Die Tätigkeit erfordert den regelmäßigen Umgang mit dem PC (zum Beispiel Word, Excel,

IBM Notes, Intranet, MS-Projekt, CAD- oder CAFM-Programm). Sofern entsprechende Erfahrungen

nicht vorliegen besteht das Erfordernis, sich diese Kenntnisse innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten anzueignen.

Die Tätigkeit ist mit dem Wahrnehmen von Dienstreisen verbunden.

Wir erwarten:

>>ein erfolgreich abgeschlossenes Fachhochschulstudium (Diplom-Ingenieur*in (FH) / Bachelor)

in den Fachrichtungen Architektur, Hochbau, Baumanagement, Elektrotechnik oder Versorgungstechnik oder gleichartige Abschlüsse

>>eine nachweisliche und erfolgreiche Tätigkeit im Bereich der Planung, Ausführung oder im

Betrieb von Gebäuden, die nicht länger als 5 Jahre zurückliegen

>>zielorientierte, strukturierte Arbeitsweise mit hoher Servicebereitschaft

Neben der fachlichen Qualifikation erfordert die Tätigkeit ein hohes Maß an Koordinations- und

Steuerungsfähigkeit sowie Wirtschaftlichem Handeln.

Eine besondere Zuverlässigkeit und Integrität setzen wir für diese Tätigkeit voraus.

Wir bieten:

>>ein familienfreundliches Unternehmen, in dem Sie Beruf und Familie gut miteinander

vereinbaren können

>>die Vorzüge des öffentlichen Dienstes mit Planungssicherheit bei unbefristetem

Arbeitsverhältnis

Die Gesundheit unserer Beschäftigten ist uns wichtig. Wir unterstützen die praktische Umsetzung

des Betrieblichen Gesundheitsmanagements in den Arbeitsalltag.

Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung im Sinne von

§ 2 Abs. 2 und 3 SGB IX. Sie werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat sich die berufliche Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt.

Wir sehen daher Bewerbungen von Frauen mit besonderem Interesse entgegen.

Begrüßt werden Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung bis zum 14.08.2019 auf

unserem Karriereportal drv-bund-karriere.de unter der Referenznummer 7812-014-2019.

Bitte gehen Sie auf Ihr Interesse und Ihre Motivation für die Tätigkeit bei der DRV Bund ein und fügen

Ihrer Bewerbung einen tabellarischen Lebenslauf, Nachweise Ihrer erworbenen beruflichen

Qualifikation sowie weitere Unterlagen, die für die ausgeschriebene Position von Bedeutung sein

können bei.

Für fachliche Rückfragen steht Ihnen Herr Thomas Müller unter der Telefonnummer 030 865-82509

gern zur Verfügung. Auskünfte zum Bewerbungsverfahren erteilen Ihnen Frau Ehlert unter der

Telefonnummer 030 865-33603 und Frau Kannengießer unter der Telefonnummer 030 865-33024.