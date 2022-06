Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung (Master oder vergleichbar) im Bereich Immobilienmanagement, Immobilienwirtschaft, Real Estate Management, Facility Management oder vergleichbar. Zudem haben Sie bereits langjährige Berufserfahrungen im Facility Management gesammelt und in diesem Zusammenhang bereits die Betreiberverantwortung für Immobilien übernommen und sichergestellt. Darüber hinaus haben Sie über mehrere Jahre einen überzeugenden verantwortungsvollen Führungsstil entwickelt, mit dem Sie Mitarbeiter*innen für Veränderungsprozesse gewinnen und begeistern können. Ein ausgesprägtes Kommunikations- und Verhandlungsgeschick runden Ihr Profil ab.

Was Sie mitbringen

Das bieten wir Ihnen

Auf Sie wartet ein unbefristeter Job im öffentlichen Dienst. Sicherer geht es nicht. Aber auch darüber hinaus hat Ihnen die DRV Bund Einiges zu bieten:

Faire Bezahlung: Die Tätigkeit wird mit einem außertariflichen Entgelt besoldet.

Hohe Flexibilität: Unsere Arbeitszeiten sind wirklich flexibel, so dass Sie sich den Tag gut selbst einteilen können. Außerdem gibt es eine minutengenaue Arbeitszeiterfassung und die Möglichkeit des Freizeitausgleichs.

Familienfreundlichkeit: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist uns enorm wichtig.

Gute Perspektiven: Sie bekommen bei uns eine fundierte Einarbeitung mit spannenden Aufgaben auf unserem Weg in eine neue Arbeitswelt sowie ein vielfältiges Portfolio in der Bewirtschaftung (z.B. Rechenzentrum, Blockheizkraftwerk, Büroflächen, Grünanlagen, Parkraum etc.)

Und noch mehr: Außerdem gibt es 30 Urlaubstage (bei einer 5-Tage-Woche), eine Jahressonderzahlung, vermögenswirksame Leistungen und Leistungen im Rahmen der Gesundheitsprävention. Zusätzlich sind jeweils der 24.12. und 31.12. arbeitfreie Tage