Wir erwarten

Sie sollten eine erfolgreich abgeschlossene wissenschaftliche

Hochschulbildung (Diplom, Master oder gleichwertiger Abschluss) in der Fachrichtung Versorgungstechnik, Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- beziehungsweise Gebäudetechnik mitbringen. Sofern Sie über keine wissenschaftliche Hochschulbildung verfügen, aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und Erfahrungen jedoch entsprechende Tätigkeiten ausüben können (Gleichwertigkeitsfeststellungen), werden wir uns bei Bedarf, zur Prüfung der Bewerbungsberechtigung, gesondert mit Ihnen in Verbindung setzen.

Darüber hinaus sollten Sie aktuelle und einschlägige Berufserfahrungen in der Gebäudetechnik besitzen, die nicht länger als 12 Monate zurückliegen sowie eine bereits verantwortliche und selbstständige Leitung von mindestens drei Bauprojekten in den Gewerken der Versorgungstechnik mit jeweils einem Gesamtvolumen über 10 Millionen Euro wahrgenommen haben.

Ein ausgeprägtes Fachwissen im Aufgabengebiet und wirtschaftliches Handeln sowie eine besondere Zuverlässigkeit und Integrität setzen wir voraus.

Ihr Job bei uns

Sie üben im Bauprojektmanagement oder im Technischen Facility Management die Fachaufsicht im Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär und Leittechnik aus.

Sie unterstützen die Dezernatsleitung in Fragen der Organisation und des Personaleinsatzes.

Sie wirken mit in Bauherrenfunktionen bei der Durchführung der Baumaßnahmen (Leistungsphase 1 – 9 HOAI) oder Sie übernehmen die Verantwortung für den technischen Betrieb der Verwaltungsgebäude im Bereich Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Leittechnik.

Sie schaffen Innovationen.

Es handelt sich um besonders korruptionsgefährdete Stellen, die mit Dienstreisen und einer möglichen Teilnahme an einer Rufbereitschaft verbunden sind.