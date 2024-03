interessant und abwechslungsreich ist?

flexible Arbeitszeiten bietet?

es ermöglicht, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen?

Dann bewerben Sie sich und werden Sie Teil unserer Dienstleistungsfamilie!

Als interner Dienstleister ist der Bereich Gebäudemanagement einschließlich Bau Teil der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg. Aktuell sind wir auf der Suche nach engagierten, servicebewussten Mitarbeitenden für die Aufgaben von morgen. Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, moderne Arbeitsmethoden und Werkzeuge wie z. B. BIM sind keine Fremdwörter für uns, sondern Teil unserer täglichen Arbeit.

Um all dies sicherzustellen, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Baumanager / Ingenieur (m/w/d) für die Abteilung Gebäudemanagement

und Dienstleistungen

Was wir Ihnen bieten:

Gestaltungsmöglichkeiten:

Freiräume für eigenverantwortliches Arbeiten und Möglichkeit der (Mit-)Gestaltung an bedeutenden und

spannenden Projekten

Personalentwicklung:

Weiterentwicklung bzw. Vertiefung Ihrer individuellen fachlichen und persönlichen Kompetenzen durch

Unterstützung für extern zu erwerbende Weiterbildungen sowie qualifizierte interne Fortbildungen

Sicherheit, Gehalt & Altersvorsorge: Jahressonderzahlung, betriebliche Altersvorsorge (VBL), vermögenswirksame Leistungen (VL), Zuschuss zum

Job-Ticket, volle Kostenübernahme des Deutschland-Tickets Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einer Vergütung entsprechend den persönlichen Voraussetzungen bis

Entgeltgruppe E12 TV-TgDRV (vergleichbar TVÖD)

Work-Life-Balance:

Zertifiziert als familienfreundlicher Arbeitgeber mit flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice-Regelung, verschiedenen

Teilzeitmodellen, betrieblichem Gesundheitsmanagement mit vielfältigen und vergünstigten Sportangeboten

Zeitgewinn:

Kostengünstige Parkplätze am Gebäude, sehr gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)

Was Sie bei uns erwartet:

Mitarbeit bei Investitionsmaßnahmen und Instandhaltungsmaßnahmen vorrangig im Bereich Umsetzung von

IT-Anforderungen und Digitalisierung

Schnittstelle zur Informationssicherheit innerhalb des Gebäudemanagements

Definierung und Umsetzung von Anforderungen von IT-Konzepten für den Bereich Bau und Gebäudemanagement

und Erarbeitung von Maßnahmenplänen und Handlungsanweisungen in Bezug auf die Infrastrukturbausteine der

Informationssicherheit

Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Projektsteuerung

Ausführungsvorbereitung für Projekte, Prüfen von Leistungsverzeichnissen und Mitwirkung bei der Vergabe

Koordination von extern beauftragten Ingenieurbüros und ausführenden Firmen in Bezug zur Kosten-, Termin- und Qualitätsüberwachung

Mitwirkung bei der Budgetüberwachung sowie Anmeldung von Haushaltsmitteln von neuen Projekten

Mitwirkung bei Kostenfortschreibungen, Erstellung von Terminplänen und Terminüberwachung

Teilnahme an Projektgruppen und Audits

Was wir uns von Ihnen wünschen:

Erfolgreich abgeschlossenes Studium in den Bereichen Baumanagement, Facility Management oder

vergleichbarer Qualifikation mit hoher Affinität zur IT

Erste Erfahrungen im Bereich Informationssicherheit und in der Projektsteuerung sind von Vorteil

Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit sowie eine selbständige und zuverlässige Arbeitsweise

Kenntnisse der technischen Regelwerke, Vergabe- und Vertragsrecht

Gute Umgangsformen, Durchsetzungsstärke und ein sicheres Auftreten

Ergebnisorientierte Arbeitsweise sowie gute Kommunikations- und Kontaktfähigkeit

Sichere Kenntnisse in den gängigen MS-Office-Anwendungen

Führerschein der Klasse B

Ihr Einsatzort:

Haupteinsatzort ist unser Hauptsitz am Standort Karlsruhe. Nach erfolgter Einarbeitung sind auch Dienstreisen in unsere externen Dienststellen in Baden-Württemberg Teil des Aufgabenbereiches.

Haben Sie Fragen?

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Abteilungsleiter Peter Schmuck unter Telefon 0721 825-26001 oder die Referatsleitung Sylvia Tröger unter Telefon 0721 825-26003.

Spricht Sie diese neue berufliche Herausforderung an? Dann bewerben Sie sich jetzt!

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen bis 14.04.2024.

Bitte bewerben Sie sich über unser Bewerberportal auf unserer Homepage.

Chancengleichheit ist fester Bestandteil unserer Personalpolitik. Daher begrüßen wir Bewerbungen aller Personen, unabhängig von deren Herkunft, Religion, Alter, sexueller Orientierung, Geschlecht oder bestehender Behinderung. Da in einigen Entgeltgruppen bzw. Besoldungsstufen weibliche Führungskräfte teilweise noch unterrepräsentiert sind, freuen wir uns über die Bewerbungen von qualifizierten Frauen besonders. Bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung werden schwerbehinderte Menschen oder ihnen gleichgestellte Personen vorrangig berücksichtigt.

Unsere Arbeitsplätze sind grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigung geeignet. Es wird geprüft, ob den Teilzeitwünschen insbesondere in Bezug auf die Anforderungen des Arbeitsplatzes, gewünschte Gestaltung der Teilzeit) entsprochen werden kann.