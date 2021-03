Was Sie mitbringen

Ein erfolgreich abgeschlossenes Universitätsstudium (Diplom, Master oder gleichwertiger Abschluss) in den Fachrichtungen Architektur, Bauingenieurwesen (Hochbau, Baubetrieb und Bauleitung). Aktuelle und einschlägige Berufserfahrung in Gebäudeunterhaltungs- und Gebäudeinstandhaltungsmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden beziehungsweise Rehabilitätionskliniken oder in größeren Sanierungsobjekten, die nicht länger als 5 Jahre zurückliegt.

Neben der fachlichen Qualifikation erfordert die Tätigkeit ein hohes Maß an Kompetenz beim wirtschaftlichen Handeln, sowie Koordinations- und Steuerungsfähigkeit, insbesondere bei den verschiedenen Gewerken bei Wartungs-, Instandsetzungsarbeiten und Umbaumaßnahmen. Darüber hinaus freuen wir uns über eine zielorientierte, strukturierte Arbeitsweise mit hoher Servicebereitschaft.

Eine besondere Zuverlässigkeit und Integrität setzen wir für diese Tätigkeit voraus.

Ihr Job bei uns

Sie leiten den Arbeitsbereich, unterstützen die Dezernatsleitung in Fragen der Organisation und des Personaleinsatzes. Nehmen die Objektverantwortung im eigenen Zuständigkeitsbereich (u.a. Betreiberverantwortung i.S. der Richtlinie 190 GEFMA) wahr. Die Durchführung des gesamten Projektmanagements (dazu gehört das Überwachen der Gesamtplanung von Bauvorhaben und Vorschlagen

von Entscheidungen in architektonischer und bautechnischer Hinsicht) gehört ebenfalls zu ihrem Tätigkeitsbereich. Des Weiteren beinhaltet die Tätigkeit: