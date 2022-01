Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Geschäftsstelle in Berlin-Mitte:

Mitarbeiter/in im Bereich Immobilienwirtschaft/Wohnen bei Bundesverband (m/w/d)

(Vollzeit – 39 Stunden /Woche)

Das Deutsche Studentenwerk (DSW) ist der Verband der Studentenwerke und Studierendenwerke in Deutschland. Unsere Mitglieder betreiben im öffentlichen Auftrag für rund 2,5 Millionen Studierende Mensen und Cafeterien, bieten Kinderbetreuungsangebote, verwalten das BAföG, bieten Beratung rund um das Studium und ermöglichen günstiges Wohnen in ihren rd. 1.500 Studentenwohnheimen/-anlagen.

Das DSW beschäftigt insgesamt rd. 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Fachbereich Wohnen unterstützen wir unsere Mitglieder bei allen Fragen zum Bau und zur Bewirtschaftung ihrer Studentenwohnheime/-anlagen.

Ihre Aufgaben:

Beobachtung, Recherche, Auswertung und Aufbereitung von Informationen zu Fragestellungen rund ums studentische Wohnen bzw. zum Studentenwohnheimbau

Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Konzeption, Durchführung und Auswertung von Datenerhebungen

Bearbeitung von Anfragen unserer Mitglieder

Beobachtung der relevanten Gesetzgebung und Rechtsprechung auf Bundes- und Landesebene in Abstimmung mit der Referatsleitung

redaktionelle Bearbeitung und Darstellung der Informationen zum Bereich studentisches Wohnen in den Web-Angeboten des DSW sowie in Printpublikationen

Büroadministration

Ihr Profil:

ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium, der Immobilienwirtschaft/Immobilientechnik, Betriebswirtschaft Schwerpunkt Immobilien, Facility Management oder Bauingenieurwesen/Architektur, möglichst mit erster Berufserfahrung, oder eine mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in der Wohnungswirtschaft/Wohnungsverwaltung

Wohnungswirtschaftliche Kenntnisse (u.a. infrastrukturelles und technische Gebäudemanagement, Baurecht, Baufinanzierung, Mietrecht, Mietkalkulation,)

gute Kommunikationsfähigkeiten

selbständige und sehr strukturierte Arbeitsweise

hohes Maß an Eigeninitiative und Belastbarkeit

Erfahrungen in der Organisation von Veranstaltungen und Gremiensitzungen wünschenswert

Was wir Ihnen bieten:

unbefristetes Arbeitsverhältnis mit vielseitigem Aufgabenbereich bei einem Bundesverband mit Bezug zur Bildungspolitik

leistungsgerechte Tarifvergütung nach TVöD Bund,

Zusatzleistungen, wie betriebliche Altersversorgung (VBL)

sehr gute Erreichbarkeit in Berlin-Mitte

kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten

Vollzeitstelle; ggf. wäre aber auch eine Aufteilung auf zwei Teilzeitstellen möglich

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 16.2.2022 ausschließlich per E-Mail in einem fortlaufenden PDF-Dokument mit dem Betreff Mitarbeiter/in Wohnen (m/w/d) an das Deutsche Studentenwerk, Dr. Petra Nau: bewerbung@studentenwerke.de

www.studentenwerke.de