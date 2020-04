Deutsche Bundesbank sucht: Leiter*in in der Gruppe „Allgemeine Gebäudetechnik“ in Frankfurt am Main

Wir suchen für unser Infrastrukturelles Facility Management in unserer Zentrale in Frankfurt am Main eine/einen Leiter*in der Gruppe „Allgemeine Gebäudedienste“ . Ihre Aufgaben Sie leiten fachlich und disziplinarisch eine aus 51 Bankangehörigen bestehende Gruppe, zu deren Hauptaufgaben die Gebäudereinigung, Hausarbeiterdienste, die Abfallentsorgung und -verwertung, der Schlüsseldienst sowie der Betrieb unserer Sportstätten zählen. Neben der Gruppenleitung sind Sie in Zusammenarbeit mit unserem Beschaffungszentrum verantwortlich für die Vergabe von Fremddienstleistungen sowie den Kauf von Verbrauchsmaterialien und die anschließende Verwaltung der abgeschlossenen Verträge. Im Rahmen der Betreiberverantwortung obliegt Ihnen die Betreiberhaftung. Grundsatz- und Projektarbeit runden ihr vielschichtiges Tätigkeitsgebiet ab. Ihr Profil Akkreditierter „Bachelor- oder gleichwertiger Studienabschluss im Bereich Facility Management, Wirtschaftswissenschaften oder Public Management

Mehrjährige Berufserfahrung in den genannten Aufgaben

Gute Kenntnisse der gesetzlichen Regelungen für das Facility Management, speziell der DIN-, EN- und ISO-Normen, der GEFMA-Richtlinien sowie der Regelungen im Rahmen der Betreiberverantwortung

Kenntnisse des Projektmanagements sowie des öffentlichen Vergaberechts

Hohe Führungskompetenz und Engagement

Sehr gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen

Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, Eigenständigkeit

Gute Englischkenntnisse

Unser Angebot Wir bieten Ihnen attraktive Beschäftigungsbedingungen mit einer Vergütung in Anlehnung an den TVöD (E 11 zzgl. einer Bankzulage) sowie einem kostenlosen Rhein-Main-Jobticket. Wir unterstützen Sie bei der Wahrnehmung Ihrer Führungsaufgaben, fördern durch vielfältige Maßnahmen Ihre zielgerichtete Weiterbildung und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Abhängig von Ihrer Leistung besteht grundsätzlich die Möglichkeit der Verbeamtung. Ein bestehendes Beamtenverhältnis kann ggf. fortgeführt werden. Voraussetzung für die vollumfängliche Übernahme der Tätigkeiten ist das Bestehen einer Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG). Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Die Deutsche Bundesbank fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Daher begrüßen wir besonders Bewerbungen von Frauen. Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne die zuständige Personalreferentin Frau Franziska Hast unter 069 9566-3124. Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 22. Mai 2020 unter Angabe der Kennziffer 2020_0356_02.