Stellenbeschreibung











Die Deutsche Bundesbank arbeitet als eine der weltweit größten Zentralbanken im öffentlichen Interesse. Unsere Aufgaben sind Geldpolitik, Bankenaufsicht, Finanzstabilität, Bargeld und unbarer Zahlungsverkehr.

Wir suchen für den Gebäudedienst unserer Zentrale in Frankfurt am Main eine*n

Leiter*in des Reinigungs- und Hygieneteams



Ihre Aufgaben

Sie leiten fachlich und disziplinarisch das Team unserer internen Reinigungskräfte. Dazu gehört neben der Disposition auch deren regelmäßige Unterweisung. Zudem koordinieren und überwachen Sie die externen Reinigungskräfte und prüfen die Arbeitsqualität. Sie erstellen den monatlichen Reinigungskalender sowie die -protokolle mit dem externen Dienstleister und arbeiten bei der Vergabe von Reinigungsleistungen mit. Sie verwalten unsere Rahmenverträge für Dienstleistungen und Verbrauchsmaterial und geben die Rechnungen nach Prüfung frei. Zudem vertreten und unterstützen Sie die Leitung der Gruppe „Allgemeine Gebäudedienste“, die sich neben dem Reinigungs- auch um den Hausarbeiter- und Schlüsseldienst sowie den Betrieb der Sportstätten und Grundsatzangelegenheiten kümmert.

Ihr Profil

− Abgeschlossene Ausbildung als Gebäudereiniger*in oder eine vergleichbare kaufmännische Qualifikation

– Langjährige Berufserfahrung in der Unterhaltsreinigung

− Hohe Führungskompetenz; Erfahrung in der Führung von Mitarbeiter*innen wäre von Vorteil

− Sehr gute Kenntnisse über die Anwendung von Reinigungsmitteln und -verfahren

− Gute kaufmännische und MS-Office-Kenntnisse

− Führerschein Klasse B

− Hohes Service- und Qualitätsbewusstsein

− Gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen in deutscher Sprache

− Eigenständigkeit, Überzeugungsfähigkeit und Verhandlungsgeschick

− Bereitschaft zu gelegentlichen Vertretungsdiensten ab 5:00 Uhr bzw. bis 21:00 Uhr

− Bereitschaft zur Teilnahme an einem intern organisierten Facilitymanager-Zertifizierungslehrgang inklusive des Bestehens der dazugehörigen Prüfung innerhalb der Probezeit



Unser Angebot

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst mit attraktiven Arbeitsbedingungen (z. B. kostenloses Rhein-Main-Jobticket; verlässliche Arbeitszeiten i. d. R. montags bis freitags) sowie eine Vergütung in Anlehnung an den TVöD auf Basis der Entgeltgruppe 9a zzgl. einer Bankzulage.

Wir erwarten die Bereitschaft, sich einer Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG) zu unterziehen.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Die Deutsche Bundesbank fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Daher begrüßen wir besonders Bewerbungen von Frauen.

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne die zuständige Personalreferentin Frau Franziska Hast, Telefon 069 9566-3124 .

Nähere Informationen finden Sie unter www.bundesbank.de/karriere.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 15. Juli 2020 unter Angabe der Kennziffer 2020_0503_02.