Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) ist mit rund 33.000 Studierenden an neun Studienakademien und drei Campus sowie dem Center for Advanced Studies die größte Hochschule Baden-Württembergs. Gemeinsam mit 9.000 ausgewählten Unternehmen sowie sozialen und gesundheitsnahen Einrichtungen sorgt die DHBW für einen in Theorie und Praxis exzellent qualifizierten Fach- und Führungskräftenachwuchs in den Bereichen Wirtschaft, Technik, Sozialwesen und Gesundheit.

Seit 1. Januar 2023 ist sie Teil der dualen European University EU4Dual.

Werden Sie Teil unserer Hochschulfamilie an der DHBW Mosbach, wo High Tech auf Natur trifft und wo eine gute und erfüllende Lehre und kooperative Forschung Freude machen. Entwickeln Sie mit Ihren neuen Ideen ca. 3.200 junge Talente in 37 wirtschafts- und ingenieur­wissenschaftlichen Studienangeboten in Theorie und Praxis bedarfsgerecht zu hoch qualifiziertem Fach- und Führungskräftenachwuchs. Dies tun wir in Kooperation mit 1.000 Dualen Partnern aus der Region der Weltmarktführer und überregional.

Es ist folgende Stelle zu besetzen:

Facility Manager*in (m/w/d)

Stellenbeginn: nächstmöglicher Zeitpunkt

Arbeitsort: Mosbach

Stellenumfang: 50 % (19,75 Stunden pro Woche)

Dauer:unbefristet

Vergütung:E 11 TV-L

Verfahrensnummer:HB/5

Ihre Aufgaben:

Als Ingenieur (m/w/d) im Facility Management sind Sie mit technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Aufgaben betraut.

Hierzu gehören u. a. folgende Aufgaben:

Flächenmanagement mit Aufstellung von Nutzungsanforderungen und Raumkontingentplanungen

Fachliche Betreuung der CAFM- sowie Raumbelegungssoftware

Analyse, Planung und Durchführung von Projekten im Facilitybereich z. B. New Work

Baubegleitung von Ersatzbauten

Budgetierung und Controlling in Abstimmung mit Ressort- und Teamleitung

Umsetzung neuer Gesetze, Verordnungen, Vorschriften sowie Weiterentwicklung der Prozessabläufe

Durchführung des Energiemanagements

Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie im Facilitybereich

Zusammenarbeit mit Vermögen und Bau, der Beauftragten für Arbeitssicherheit sowie der Klimaschutzmanagerin

Mitarbeit in standortübergreifenden Arbeitsgruppen

Ihr Profil:

Abgeschlossene Hochschulausbildung im Bereich des Immobilien- und Facilitymanagements oder Gebäude, Energie- und Klimatechnik oder vergleichbarer Hochschulabschluss im Gebäudemanagement

Idealerweise erste Berufserfahrung im Bereich Gebäudemanagement

Erfahrung in der Anwendung rechtlicher und technischer Vorschriften und Gesetze

Fachkenntnisse im Bereich der Nachhaltigkeit

Gute EDV-Kenntnisse in den gängigen Office-Produkten

Selbstständigkeit, wirtschaftliches Denken und Verantwortungsbewusstsein

Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und Teamfähigkeit

Unser Angebot:

Vergütung nach Entgeltgruppe 11 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)

Durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit bei 50 % 19,75 Stunden

Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt, unbefristet

Flexible Arbeitszeitmodelle und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

Gut ausgestattete Räumlichkeiten in modernem Arbeitsumfeld

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Betriebliches Gesundheitsmanagement

Mensa / Zuschuss zum Mittagessen und JobTicket BW

Weiteres zu unseren Benefits hier: https://www.mosbach.dhbw.de/benefits

Aufgrund der Unterrepräsentanz von Frauen sind ihre Bewerbungen besonders erwünscht.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung über unser Bewerbungsportal bis zum 25.05.2025!

Sie haben Fragen?

Ansprechperson (fachlich):

Name: Christine Zimmer

Telefon: 06261/939-523

Ansprechperson (Personal):

Name: Monique Petermann

Telefon: 06261/939-281

Das Bekenntnis der DHBW zu Vielfalt und Inklusion ist für unseren Erfolg von zentraler Bedeutung. Als Hochschule mit weltweiten Hochschulpartnerschaften und international tätigen Dualen Partnern wissen wir, dass unsere Studierenden und Mitarbeitenden ihr Potential nur dann voll ausschöpfen können, wenn sie die Freiheit haben, sie selbst zu sein.

Menschen mit Schwerbehinderung und diesen gleichgestellte Personen werden bei gleicher fachlicher Eignung vorrangig berücksichtigt. Die Grundsätze des AGG werden beachtet.

