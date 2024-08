Die Duni Group ist einer der führenden Anbieter von nachhaltigen und innovativen Konzepten für den gedeckten Tisch und den Take-Away-Bereich. Wir bieten hochwertige und umweltschonende Produkte wie Servietten, Tischdecken und Kerzen sowie Verpackungen und Verpackungssysteme für den Take-Away-Bereich an. Mit einer zielgerichteten Organisation und begeisternden Mitarbeitenden streben wir danach, unsere Branche in eine Welt zu führen, in der wir mehr geben als nehmen.