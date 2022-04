Stellenbeschreibung

Werden Sie Teil eines Teams, das gerne Verantwortung übernimmt – für Umwelt, für Menschen, für Wiesbaden.

Wir sind der kommunale Entsorger für Abfälle und Abwasser in Wiesbaden und gehören zu den führenden Entsorgungsfachbetrieben in Hessen. Wir sorgen für eine saubere Stadt, halten Rohstoffe im Kreislauf und erzeugen erneuerbare Energien. Wir betreiben eine Deponie, zwei moderne Klärwerke und das 800 km lange Kanalnetz. Dafür arbeiten bei uns über 830 Menschen aus 18 Nationen in über 40 Berufen.

Sachgebietsleitung im Infrastrukturellen Facilitymanagement (m/w/d)

In dieser Position

führen Sie 10 Mitarbeiter/innen

leiten und entwickeln Sie den Post-, Boten- und Pfortendienst, sowie den Reinigungsservice

managen Sie externe Dienstleister für die Reinigung und die Bewachung

verantworten Sie das Beschaffungsmanagement für Büromöbel und Hygienematerial

Sie passen ins ELW-Team, wenn Sie

eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und darauf aufbauend einen Abschluss als Fachwirt für Facility Management (GEFMA), Gebäudemanagement oder vergleichbare Abschlüsse besitzen

mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung im Facility Management mitbringen

in der Anwendung von Werkzeugen und Methoden des FM Erfahrungen vorweisen können

eine selbstständige Arbeitsweise mit Eigeninitiative und Zuverlässigkeit praktizieren

sicher mit MS-Office (insbesondere Word, Excel und Outlook) umgehen können

sowohl mündliche, als auch schriftliche Kommunikationsstärke besitzen

belastbar sind, gut verhandeln können und sich durchzusetzen wissen

einen Führerschein der Klasse B haben

Wir bieten Ihnen

einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer Vergütung bis zur Entgeltgruppe 9a des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD-VKA)

flexible Arbeitszeitgestaltung ohne Kernarbeitszeiten

30 Tage Jahresurlaub

betriebliche Altersversorgung

weitere Benefits wie Gesundheitsmanagement und Sportangebote, kostenfreies Job-Ticket, kostenfreier Parkplatz und Kantine mit Frischküche

Unser ELW-Team steht für Vielfalt und Chancengleichheit. Daher ist uns jede Bewerbung unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, sexueller Orientierung, ethischer Herkunft, Hautfarbe oder Behinderung* willkommen.

*Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Möchten Sie unser ELW-Team bereichern?

Dann freuen wir uns über Ihre Online-Bewerbung bis zum 24.04.2022.

Für weitere Informationen stehen Ihnen gern zur Verfügung

Nadja Götz, Abteilungsleiterin Infrastrukturelles Facilitymanagement, Tel. 0611 7153-9707

Sabrina Reidel, Personalreferentin, Tel. 0611 7153-8832