ENGIE Deutschland steht mit 5.000 Experten an 50 Standorten für gebündelte Kompetenz beim Übergang zur Klimaneutralität, mit Energielösungen und Dienstleistungen von A wie Anlagenbau bis Z wie Zero Carbon.

In unserem Geschäftsbereich Energy & Facility Solutions konzentrieren wir sämtliche Kompetenzen rund um Energiewirtschaft und -versorgung, Contracting, Facility Services sowie Service und Wartung von gebäudetechnischen Infrastrukturen. Mit integrierten Energieversorgungs- und Bewirtschaftungslösungen unterstützen wir unsere Kunden auf dem Weg zur Klimaneutralität.

Werden Sie Teil unseres Erfolges und verstärken Sie unser #TeamZeroCarbon als

Consultant Facility Management Continuous Improvement (m/w/d)

STANDORT: Bundesweit

KENNZIFFER: 2022-0005

Für unseren Bereich Integrated Facility Management suchen wir Sie als Consultant Continuous Improvement (m/w/d). Den Dienstsitz können sie frei wählen.