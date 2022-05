ENGIE Deutschland steht mit 5.000 Experten an 50 Standorten für gebündelte Kompetenz beim Übergang zur Klimaneutralität, mit Energielösungen und Dienstleistungen von A wie Anlagenbau bis Z wie Zero Carbon.

In unserem Geschäftsbereich Energy & Facility Solutions konzentrieren wir sämtliche Kompetenzen rund um Energiewirtschaft und -versorgung, Contracting, Facility Services sowie Service und Wartung von gebäudetechnischen Infrastrukturen. Mit integrierten Energieversorgungs- und Bewirtschaftungslösungen unterstützen wir unsere Kunden auf dem Weg zur Klimaneutralität.

Werden Sie Teil unseres Erfolges und verstärken Sie unser #TeamZeroCarbon als

Teamleiter Einkauf Facility Management (m/w/d)

STANDORT: Ella-Barowsky-Straße 44 10829 Berlin

KENNZIFFER: 2022-0398

Für unseren Bereich Energy & Facility Solutions suchen wir Sie als Teamleiter Einkauf Facility Management (m/w/d) mit dem Schwerpunkt auf infrastrukturelle Gebäudemanagement-Dienstleistungen. In der Rolle arbeiten sie sowohl operativ und strategisch im Einkauf und bauen ihr Team sukzessive auf und aus.

Sie können aus einer der angegebenen Niederlassungen arbeiten. Berlin, Essen, Frankfurt, Hamburg, Köln, Stuttgart, München oder Ulm.