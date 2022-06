Stellenbeschreibung

Das Erzbistum Bamberg mit seiner über 1000-jährigen Geschichte besteht aus derzeit 339 Pfarreien, die in 35 Seelsorgebereichen organisiert und zusammengeschlossen sind. Es zählt etwa 660.000 Katholiken und rund 7.500 Beschäftigte. Es umfasst große Teile von Ober- und Mittelfranken und reicht bis Unterfranken und in die Oberpfalz. Das Erzbischöfliche Ordinariat in Bamberg ist die Verwaltungszentrale des Erzbistums mit acht Hauptabteilungen und zwölf Stabsstellen.

Die Erzdiözese Bamberg sucht für die Hauptabteilung Bau und Liegenschaften zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Facility-Manager/in (m/w/d)

mit Dienstsitz in Bamberg.

Der Beschäftigungsumfang beträgt 100 % (derzeit 39 Stunden/Woche).

Ihre wesentlichen Aufgaben:

Planung, Koordination, Bearbeitung, Leistungsabnahme und Rechnungsprüfung von baulichen Instandhaltungsmaßnahmen sowie von infrastrukturellen Facility-Management-Leistungen

Sicherstellung der Verfügbarkeit technischer Anlagen und Objektüberwachung bezüglich wiederkehrender Wartungen

Koordination, Kontrolle und Steuerung externer Dienstleister unter Berücksichtigung und Einhaltung gesetzlicher Normen

Analyse von Prozessen, Kosten, Leitfäden und Konzepten zwecks Entwicklung fortschrittlicher Lösungen

Sie bringen mit:

Erfolgreich abgeschlossenes technisch-ingenieurwissenschaftliches Hochschulstudium, z.B. im Bereich Facility-Management, Technisches Gebäudemanagement oder Gebäude- und Energietechnik oder gleichwertige Qualifikationen (z.B. als Fachwirt/in (m/w/d) für Gebäudemanagement) Hohe technische und organisatorische Kompetenz Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, wirtschaftliches Denken und Teamfähigkeit Souveräner Umgang mit gängigen PC-Anwenderprogrammen sowie fachspezifischen EDV-Systemen



Wir bieten:

Entgelt entsprechend den Vorschriften des Arbeitsvertragsrechts der Bayer. (Erz-)Diözesen (ABD) familienfreundliche Arbeitsbedingungen (Kinderbetreuungszuschuss) betriebliche Altersversorgung Sozialleistungen vergleichbar dem öffentlichen Dienst



Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, stellen Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 10.07.2022 online ein unter:

https://bewerbung.erzbistum-bamberg.de/jobposting/5fd21b558375c45b8a33de6d09ed5c93f7a61a0f0