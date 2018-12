Fachreferent/in – Beratung Facility Management.

Das Erzbischöfliche Ordinariat ist die zentrale Verwaltungsbehörde der Erzdiözese München und Freising.für dieim Ressort Bauwesen und Kunsteinen/eine

Ihre Aufgabenschwerpunkte

Sie koordinieren die kaufmännischen, infrastrukturellen und technischen FM-Aktivitäten

zur ganzheitlichen Bewirtschaftung des kirchlichen Immobilienbestands im Zuständigkeitsbereich (z. B. Entwickeln und Überarbeiten von strategischen Vorgaben und Standards, Beratung der Gebäudeverantwortlichen in allen Belangen des FM, Erstellen von Entscheidungs- und Informationsvorlagen) In diesem Zusammenhang übernehmen Sie die Verantwortlichkeiten des Betriebs der

Immobilien mit vielfältigen Nutzungsarten (z.B. Büro- und Verwaltungsgebäude, Erzbischöfliche Schulen) Sie sind zuständig für Organisation und Überwachung von Wartungs-, Instandhaltungs-,

und Instandsetzungsmaßnahmen, Sie erarbeiten und verhandeln mit Ausschreibungen in allen Warengruppen des FM (z.B. Analysieren, Konzipieren und Realisieren eines ganzheitlichen FM) Kostenplanung bzw. Budgetkontrolle für Eigen- und Fremdleistungen sowie Aufbereitung

von Monats-, Quartals, und Jahresreportings runden das Aufgabenprofil ab.

Ihr Anforderungsprofil

abgeschlossener Hochschulabschluss der Ingenieur- oder Wirtschaftswissenschaften

(Master oder vgl. Abschluss) mit speziellem Bezug zum ganzheitlichen Immobilien- und

Facility Management

(Master oder vgl. Abschluss) mit speziellem Bezug zum ganzheitlichen Immobilien- und Facility Management einschlägige Berufserfahrung als Berater im Bereich FM (v.a. Betreiberverantwortung), in

der Immobilienbewirtschaftung und im FM-Vertrags-/Beschaffungsmanagement

der Immobilienbewirtschaftung und im FM-Vertrags-/Beschaffungsmanagement Fundierte Kenntnisse der Vorschriften zu Betreiberverantwortung und Betreiberpflichten

gute IT-Kenntnisse, strukturierter und lösungsorientierter Arbeitsstil, sowie Fertigkeiten in

Moderation, Präsentation, Beratung

Moderation, Präsentation, Beratung Identifikation mit den Zielen und Werten der katholischen Kirche.

Wir bieten Ihnen

einen vielseitigen und interessanten Arbeitsplatz

Vergütung nach ABD (entspricht TVöD)

zahlreiche Zusatzleistungen, z.B. betriebliche Altersversorgung, Jobticket

bei der Wohnungssuche sind wir behilflich.

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und der Referenz 302-18, bevorzugt per E-Mail, bis spätestens 15.01.2019 an die unten genannte Adresse. Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung in einer zusammengefassten pdf-Datei zu. Andere Formate können leider nicht berücksichtigt

werden.