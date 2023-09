Head of the Facilities and Logistics Department

Die Europäische Südsternwarte (engl. European Southern Observatory, kurz ESO) ist die führende europäische Organisation für astronomische Forschung und das wissenschaftlich produktivste Observatorium der Welt. Mit ihren Teleskopen und Instrumenten schafft die ESO die Voraussetzungen für astronomische Spitzenforschung. Getragen wird die Organisation durch ihre Mitgliedsländer: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, die Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz und die Tschechische Republik zusammen mit dem Gastland Chile und Australien als strategischem Partner.Die Hauptaufgabe der ESO liegt in der Bereitstellung von modernen Forschungseinrichtungen, die es Astronom/inn/en und Astrophysiker/inne/n ermöglichen, an vorderster Front und unter optimalen Bedingungen Wissenschaft zu betreiben. Die jährlichen Beiträge der Mitgliedsländer belaufen sich auf etwa 198 Millionen Euro. Die ESO hat etwa 700 Beschäftigte. Bau und Betrieb von mehreren der leistungsfähigsten bodengebundenen astronomischen Teleskope der Welt, die herausragende wissenschaftliche Entdeckungen ermöglichen, bieten gleichzeitig aber auch einzigartige Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit der Industrie und für den Technologietransfer.Der Hauptsitz der ESO mit den wichtigsten wissenschaftlichen und technischen Abteilungen und der Verwaltung der Organisation befindet sich in Garching in der Nähe von München. In Chile betreibt die ESO einen Campus in Santiago sowie drei weltweit einzigartige Beobachtungsstandorte: La Silla, Paranal und Chajnantor.Die ESO baut zudem ein Großteleskop mit 39 Metern Durchmesser, das das größte optische Teleskop der Welt werden wird: das Extremely Large Telescope, kurz ELT.Die bislang eigenständigen Abteilungen für Facility-Management und Logistik am Hauptsitz der ESO in Garching und auf dem Santiago Vitacura Campus werden zu einer einzigen, integrierten Einheit zusammengelegt. In diesem Zusammenhang suchen wir nach einer erfahrenen Persönlichkeit, die die Leitung dieser neu geschaffenen Abteilung übernehmen wird.

Als Leiter/in der Facility Management- und Logistikabteilung haben Sie Ihren Sitz am Hauptquartier in Garching bei München, Deutschland, und führen ein engagiertes und kompetentes Team von 13 Mitarbeiter/inne/n, die an den Standorten Garching und Santiago, Chile, tätig sind. Diese Abteilung trägt die Verantwortung für die effektive Umsetzung eines Facility-Management-Programms, das darauf abzielt, unsere Einrichtungen stets in bestmöglichem Zustand zu halten.

Das vorrangige Ziel dieser Abteilung besteht darin, dieses Ziel durch nachhaltige und kosteneffiziente Lösungen zu erreichen, ohne dabei die Effizienz unserer Dienstleistungen und die Qualität unserer Beratung zu vernachlässigen. Sie gewährleistet die angemessene Instandhaltung unserer Gebäude und Infrastruktur und übernimmt außerdem die Verantwortung für Bauprojekte an unseren Standorten in Garching und Santiago.

Darüber hinaus trägt die Abteilung die Verantwortung für die Organisation unserer Logistikaktivitäten, die während der aktuellen Bauphase des ELT eine große Zahl an Lieferungen von Europa nach Chile umfassen.

Ihre Aufgaben:

Verantwortung für sämtliche Facility-Management-Funktionen am ESO-Hauptsitz in Garching sowie auf dem Vitacura-Campus in Santiago (Bautätigkeiten, laufender Betrieb und effektive Instandhaltung der baulichen und technischen Infrastruktur.

Effizientes Management des Abteilungsbudgets, Controlling laufender Projekte.

Leitung und aktive Überwachung aller Bauprojekte, zentrale Anlaufstelle für externe Planer.

Verantwortlichkeit für die Aufsicht über externe Vertragspartner, die technische Wartung, Reinigung, Empfangsdienste, Sicherheit, Hausmeisterunterstützung, Gartenpflege, Catering, Logistik und Transportaktivitäten anbieten.

Erfolgreiche Leitung der Facility- und Logistikabteilung, inklusive der umfassenden Mitarbeiterführung an verschiedenen Standorten.

Das bringen Sie mit:

Der ideale Kandidat für diese Position sollte Folgendes mitbringen:

Umfangreiche Erfahrung im Bereich Facility Management: Sie bringen mindestens fünf Jahre Erfahrung im Facility Management mit, insbesondere mit einem Hintergrund als Bauingenieur. Diese Erfahrung sollte nicht nur Ihr tiefgreifendes Verständnis für die effektive Verwaltung von Einrichtungen und Infrastruktur untermauern, sondern auch Ihr ausgeprägtes Wissen über die Standardprozesse und -verfahren des Facility Managements verdeutlichen.

Sie bringen mindestens fünf Jahre Erfahrung im Facility Management mit, insbesondere mit einem Hintergrund als Bauingenieur. Diese Erfahrung sollte nicht nur Ihr tiefgreifendes Verständnis für die effektive Verwaltung von Einrichtungen und Infrastruktur untermauern, sondern auch Ihr ausgeprägtes Wissen über die Standardprozesse und -verfahren des Facility Managements verdeutlichen. Nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Teamführung: Mit mindestens fünf Jahren erfolgreicher Führung und Leitung funktionaler Teams haben Sie bewiesen, dass Sie die Fähigkeit besitzen, Teammitglieder zu motivieren und zu lenken, um gemeinsame Ziele zu erreichen.

Mit mindestens fünf Jahren erfolgreicher Führung und Leitung funktionaler Teams haben Sie bewiesen, dass Sie die Fähigkeit besitzen, Teammitglieder zu motivieren und zu lenken, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Praktische Ausrichtung kombiniert mit Managementkompetenz: Sie sind in der Lage, praktische Aufgaben anzupacken und gleichzeitig die strategischen Aspekte des Facility Managements zu überwachen. Diese Fähigkeit zur ausgewogenen Integration von praktischer Arbeit und Managementverantwortung ist von entscheidender Bedeutung.

Sie sind in der Lage, praktische Aufgaben anzupacken und gleichzeitig die strategischen Aspekte des Facility Managements zu überwachen. Diese Fähigkeit zur ausgewogenen Integration von praktischer Arbeit und Managementverantwortung ist von entscheidender Bedeutung. Hervorragende Analyse- und Problemlösungsfähigkeiten: Ihre beeindruckenden Fähigkeiten in der Analyse und Problemlösung ermöglichen es Ihnen, komplexe Herausforderungen im Facility Management effektiv zu identifizieren und zu bewältigen.

Ihre beeindruckenden Fähigkeiten in der Analyse und Problemlösung ermöglichen es Ihnen, komplexe Herausforderungen im Facility Management effektiv zu identifizieren und zu bewältigen. Organisations- und Koordinationsgeschick: Sie bewältigen effizient hohe Arbeitsbelastungen. Priorisierung von Aufgaben, effektive Ressourcenallokation und die Gewährleistung reibungsloser Arbeitsabläufe innerhalb der Abteilung sind für Sie selbstverständlich.

Sie bewältigen effizient hohe Arbeitsbelastungen. Priorisierung von Aufgaben, effektive Ressourcenallokation und die Gewährleistung reibungsloser Arbeitsabläufe innerhalb der Abteilung sind für Sie selbstverständlich. Entscheidungs- und Kommunikationskompetenz: Sie sind in der Lage, fundierte Bewertungen, Empfehlungen und Entscheidungen zu treffen und dabei technische Überlegungen, Budgetbeschränkungen und organisatorische Anforderungen angemessen zu berücksichtigen. Ihre schriftlichen und mündlichen Kommunikationsfähigkeiten sind herausragend, und Sie verfügen über außergewöhnliche Präsentations-, Überzeugungs- und Verhandlungsfähigkeiten.

Sie sind in der Lage, fundierte Bewertungen, Empfehlungen und Entscheidungen zu treffen und dabei technische Überlegungen, Budgetbeschränkungen und organisatorische Anforderungen angemessen zu berücksichtigen. Ihre schriftlichen und mündlichen Kommunikationsfähigkeiten sind herausragend, und Sie verfügen über außergewöhnliche Präsentations-, Überzeugungs- und Verhandlungsfähigkeiten. Beziehungsaufbau und Zusammenarbeit: Sie haben nachgewiesen, dass Sie starke und effektive Beziehungen innerhalb der Organisation aufbauen und aufrechterhalten können. Die Zusammenarbeit mit Kolleg/inn/en, Stakeholdern und externen Partnern, um gemeinsame Ziele zu erreichen, gehört zu Ihren Stärken.

Sie haben nachgewiesen, dass Sie starke und effektive Beziehungen innerhalb der Organisation aufbauen und aufrechterhalten können. Die Zusammenarbeit mit Kolleg/inn/en, Stakeholdern und externen Partnern, um gemeinsame Ziele zu erreichen, gehört zu Ihren Stärken. Multikulturelle Anpassungsfähigkeit: Ihre Fähigkeit, in vielfältigen und multikulturellen Umgebungen zu arbeiten, zeugt von Anpassungsfähigkeit, Respekt und effektiver Zusammenarbeit mit Personen unterschiedlicher kultureller Hintergründe. Dies ist besonders wichtig, da unsere Organisation global agiert.

Wir suchen eine herausragende Führungspersönlichkeit, die diese Anforderungen erfüllt und bereit ist, eine entscheidende Rolle in der Leitung unserer Facility Management- und Logistikabteilung zu übernehmen.

Zusätzlich zu den bereits genannten Qualifikationen und Fähigkeiten würden die folgenden wünschenswerten Kompetenzen und Erfahrungen einen zusätzlichen Mehrwert für diese Rolle darstellen:

Expertise in Logistikstrategien und -prozessen: Erfahrung in der Erstellung und Umsetzung von Best-Practice-Logistikvisionen, -strategien, -richtlinien, -prozessen und -verfahren zur Unterstützung und Verbesserung der Betriebsleistung wäre äußerst vorteilhaft. Diese Kompetenz würde dazu beitragen, die Effizienz und Effektivität unserer Logistikaktivitäten zu steigern.

Erfahrung in der Erstellung und Umsetzung von Best-Practice-Logistikvisionen, -strategien, -richtlinien, -prozessen und -verfahren zur Unterstützung und Verbesserung der Betriebsleistung wäre äußerst vorteilhaft. Diese Kompetenz würde dazu beitragen, die Effizienz und Effektivität unserer Logistikaktivitäten zu steigern. Logistische Fachkenntnisse: Kenntnisse in der Arbeit in einer Logistik- und Transportfunktion mit umfassenden Kenntnissen logistischer Prozesse und Abläufe wären von vorteilhaft. Dies würde dazu beitragen, die Komplexität unserer Logistikherausforderungen besser zu bewältigen und innovative Lösungen zu entwickeln.

Diese zusätzlichen Qualifikationen und Erfahrungen würden Ihre Fähigkeiten als Leiter/in der Facility Management- und Logistikabteilung weiter stärken und Ihre Rolle bei der Gestaltung einer effizienten und zukunftsorientierten Logistikumgebung noch bedeutsamer machen.

Qualifikation:

Universitätsabschluss in einer beliebigen Ingenieurdisziplin (z. B. Bauingenieurwesen) oder einer gleichwertigen Disziplin.

Sprachliche Voraussetzungen:

Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse. Gute Spanischkenntnisse wären von Vorteil.

Das bieten wir:

Wir bieten ein attraktives Vergütungspaket, das ein wettbewerbsfähiges Gehalt (steuerfrei), eine umfassende Altersvorsorge und Sozialleistungen, sowie finanzielle Unterstützung beim Umzug Ihrer Familie umfasst.

Die Gehaltsstruktur von ESO basiert auf einer Reihe von Karrierewegen, die die Art und das Niveau unserer Rollen widerspiegeln. Jeder Karriereweg besteht aus zwei oder drei Stufen, die der weiteren Darstellung von Erfahrung und Leistung dienen. Die Rolle des Leiters der Abteilung Anlagen und Logistik ist im Karrierepfad V angesiedelt. Folgen Sie dem Link für weitere Informationen: www.eso.org/public/jobs/conditions/intstaff/salary-structure/

Ziel der ESO ist es, die Mitarbeiter dabei zu unterstützen, eine gute Work-Life-Balance zwischen Berufs- und Privatleben aufrechtzuerhalten. ESO setzt sich außerdem dafür ein, familienfreundliche Unterstützung anzubieten und ein Arbeitsumfeld und Richtlinien zu schaffen, die es den Mitarbeitern ermöglichen, ihre berufliche Tätigkeit unter einen Hut zu bringen und privater Verantwortung durch flexible Arbeitsregelungen und finanzielle Unterstützung für Familien.

Der Vertrag hat eine befristete Laufzeit von drei Jahren und ist an den erfolgreichen Abschluss der Probezeit gebunden. Je nach individueller Leistung und organisatorischen Anforderungen kann es zu Verlängerungen kommen.

Weitere Informationen finden Sie in den Beschäftigungsbedingungen der ESO. Bitte beachten Sie, dass die Vertragspolitik und insbesondere die Regelungen zu befristeten und unbefristeten Verträgen derzeit überprüft werden, was zu Änderungen der für diese Stelle geltenden Vertragsbedingungen führen kann.

Standort:

Garching bei München, Deutschland mit regelmäßigen Dienstreisen nach Chile.

Bewerbung:

Wenn Sie daran interessiert sind, in Bereichen der Spitzenwissenschaft und Technologie und in einem anregenden internationalen Umfeld zu arbeiten, besuchen Sie bitte www.eso.org für weitere Informationen.

Bewerber/innen werden gebeten, sich online unter jobs.eso.org zu bewerben. Bewerbungen müssen auf Englisch ausgefüllt werden und sollten ein Motivationsschreiben und einen Lebenslauf enthalten. Bitte geben Sie in Ihrem Lebenslauf die Namen und Kontaktdaten von drei Personen an, die mit Ihrer beruflichen Leistung vertraut sind und die bereit sind, auf Anfrage Empfehlungsschreiben zur Verfügung zu stellen. Beachten Sie bitte, dass diese Personen ohne Ihre vorherige Zustimmung nicht kontaktiert werden.

Bewerbungsschluss: 8. Oktober 2023

Die Erstgespräche sind für die zweite Oktoberhälfte 2023 geplant.