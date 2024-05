100% Teamgeist – 453 Mitarbeitende – 420 Betten – 6800 stationäre Patienten im Jahr – 7 Schwesternkliniken

Mein Team, Mein Weg

Die m&i Fachklinik ist eingebettet in eine herrliche Naturlandschaft des oberbayrischen Voralpenlandes zwischen Starnberger See und Tegernsee. Unsere Zusammenarbeit bereichert jedes Team und gibt Raum für selbstständiges Denken und Handeln. Eine motivierende Atmosphäre, eine gegenseitige Wertschätzung und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit machen das Arbeiten bei uns besonders. Bei uns findet jeder seinen Platz. In einem Team, das Sie bei jedem wichtigen Schritt nach besten Kräften unterstützt. Und so heißt es für uns: Im Mittelpunkt steht der Mensch.

Ihr Job – auf den Punkt gebracht

Koordination und Überwachung technischer Aufgaben im Bereich Facility Management

Projektleitung, Management und Überwachung technischer und baulicher Projekte

Personalführung der Technischen Abteilung

Koordination von Reparaturarbeiten und Störungsbeseitigungen in sämtlichen Gewerken

Strategische Planung von Energie- und Bau-Projekten

Ihr Profil – das bringen Sie mit

Techniker Versorgungstechnik oder Elektrotechnik bzw. HLS- oder Elektrohandwerkmeister

Hohe Motivation und Einsatzbereitschaft sowie Verantwortungsbewusstsein

Erfahrung Projektmanagement/Mitarbeiterführung

Sehr gute PC-Kenntnisse (MS-Office, CAFM)

Starker Teamplayer, der Herausforderungen engagiert angeht und mit einer eigenständigen und strukturierten Denkweise überzeugt

Kommunikations- und beratungsstark

Unser Angebot – einfach vielversprechend

Gezielt und individuelle Einarbeitung

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Betriebliche Altersvorsorge

Sonderzahlungen (Urlaubsgeld, Einspringprämie)

Betriebsfeier (Sommerfest, Weihnachtsfeier)

Betriebssport u.v.m.

Klingt das nach Ihrem Job? Dann bewerben Sie sich jetzt!

Haben Sie Fragen? Dann wenden Sie sich gern an

Frau Kerstin Bliedung, Personalleitung

Tel. 0 80 46 / 18-1130

E-Mail: personal@fachklinik-bad-heilbrunn.de

Die Gleichstellung aller Mitarbeitenden ist Bestandteil unserer Unternehmenskultur, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Alter, Hautfarbe, Weltanschauung, Religion oder sexueller Identität. Schwerbehinderte Bewerbende werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.