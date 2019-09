Das Friedrich-Loeffler-Institut ist als selbstständige Bundesoberbehörde und Forschungsinstitut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft auf den Gebieten Tiergesundheit, Tierernährung, Tierhaltung, tiergenetische Ressourcen und Tierschutz tätig. Am Hauptsitz Greifswald – Insel Riems ist im Technischen Dienst zum nächstmöglichen Zeitpunkt die unbefristete Stelle einer / eines Meisterin / Meisters oder

Technikerin / Technikers

im Bereich der Ver- und Entsorgungstechnik (m,w,d) in Vollzeit zu besetzen. Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes ( TVöD ); die Vergütung erfolgt je nach Erfüllung der tariflichen Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe 9b TVöD , Tarifgebiet – Ost. Aufgaben: Leitung, Organisation und Koordinierung sämtlicher Arbeitsabläufe und unterstellter Mitarbeiter zur Sicherung der ständigen Verfügbarkeit und Betriebssicherheit der zum Arbeitsbereich „Ver- und Entsorgung“ gehörenden technischen Anlagen ( z. B. Dampf-/Heizwassererzeugung, Heizungs-, Sanitär-, Wasseraufbereitungsanlagen, Tankanlagen, Thermische Abwassersterilisationen, Kläranlage)

Dampf-/Heizwassererzeugung, Heizungs-, Sanitär-, Wasseraufbereitungsanlagen, Tankanlagen, Thermische Abwassersterilisationen, Kläranlage) Erstellung von Betriebsanweisungen für komplexe technische Anlagen und Komponenten (Verfahrensbeschreibungen, Schutz- und Verhaltensvorgaben usw. ) Anforderungen: Abschluss als Meister/-in oder Techniker/-in in den Fachrichtungen der Ver- / Entsorgungs­technik oder artverwandter Fachrichtungen von Vorteil sind: Kenntnisse und Erfahrungen in der Gebäude- und Kläranlagentechnik und dem Betrieb von verfahrens- sowie labortechnischen Anlagen Vorausgesetzt werden selbstständiges Arbeiten, hohes persönliches Engagement zur Erfüllung der gestellten Aufgaben. Bereitschaft zur aufgabenbedingten Wahrnehmung flexibler Arbeits­zeiten und der Teilnahme an Rufbereitschaft sind ebenso erforderlich. Die Tätigkeit beinhaltet den Einsatz im Sicherheitsbereich, was eine Sicherheitsüberprüfung gem. Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG) und besondere Schutzvorkehrungen vor Gesund­heitsgefahren erfordert. Die persönliche und gesundheitliche Eignung ist daher Voraussetzung für die Stellenbesetzung. Das Friedrich-Loeffler-Institut ist bestrebt, den Anteil der Frauen zu erhöhen. Frauen werden daher besonders aufgefordert, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt; von ihnen wird nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt. Bei Vorliegen entsprechender Bewerbungen wird geprüft, ob Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten entsprochen werden kann. Nähere Auskünfte erteilt Herr Lorenz, Tel. 038351/7-1400. Schriftliche Bewerbungen mit aussagefähigen Unterlagen werden unter der Kennziffer 60/19 bis zum 27.09.2019 an das Friedrich-Loeffler-Institut, Fachbereich Personal, Postfach 1318 in 17466 Greifswald – Insel Riems erbeten. Bewerbungen per E-Mail werden nur berücksichtigt, wenn sie als PDF -Dokument an die E-Mail-Adresse 60.19@fli.de gesandt werden. Bitte unbedingt den folgenden Betreff angeben: Stelle 60/19. Eine Eingangsbestätigung sowie die Kommunikation während des Ausschreibungsverfahrens erfolgen per E-Mail.