Das Amt für Bau und Immobilien ist als zentraler Ansprechpartner in Bau- und Immo­bilien­fragen für alle städtischen Bedarfsträger zuständig. Mit der Zusammenführung des ehemaligen Hochbauamtes, des Liegenschaftsamtes und Teilen des Stadtschulamtes sind die baufachlich-technischen und immobilienwirtschaftlichen Kompetenzen an einer Stelle in der Stadt­verwaltung gebündelt.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Fachbereich Objektmanagement eine_n

Sachbearbeiter_in (w/m/d) Objektmanagement (Amtsrätin_Amtsrat)

Vollzeit, Teilzeit

BesGr. A 12 BesO / EGr. 11 TVöD