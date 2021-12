Das Fraunhofer ITWM betreibt eine weitläufige, moderne Forschungsliegenschaft für rund 500 Beschäftigte. Der moderne, umweltfreundliche Betrieb der Liegenschaft ist uns wichtig. Wir sind weiter auf Wachstumskurs und planen in den kommenden Jahren die Errichtung von Büros für weitere rund 200 Beschäftigte sowie eines Technikzentrums. Sie haben Freude daran, Gebäude und technische Gebäudeausstattungen up to date zu halten und umweltfreundlich weiterzuentwickeln? Dann bieten wir Ihnen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe mit Verantwortung und Gestaltungsspielraum im Facility Management des ITWM im Bereich Gebäude- und Instandhaltungsmanagement sowie Wartungs- und Instandsetzungsaufgaben.