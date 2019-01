Um sich für diesen Job zu bewerben, senden Sie eine E-Mail an karriere@frittenwerk.com

Kontakt Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit deinem frühestmöglichen Eintrittstermin, Gehaltsvorstellung, Motivationsschreiben, Lebenslauf und Arbeitszeugnissen an karriere@frittenwerk.com.

Über Fresh Food Fast GmbH

Wer wir sind:

Wir sind ein schnell wachsender Familienbetrieb, der in Düsseldorf seine Wurzeln hat und immer mehr Städte von Deutschland erkundet. Unsere Kernkompetenz sind Fritten, genauer gesagt kanadische Poutine mit ungewöhnlichen Saucen und frischen Toppings. Inzwischen sind wir in sieben Städten mit 8 Restaurants vertreten und es kommen immer mehr hinzu. Da den Überblick zu behalten und die vielen Stellschrauben zu drehen, ist nicht immer ganz leicht. Deshalb brauchen wir jemanden, der anpacken und gut organisieren kann sowie ein Auge für Details hat. Der mit uns wachsen will und ein professionelles, familiäres Umfeld schätzt. Jemanden wie dich.