Zur Verstärkung unseres Facility Management Teams suchen wir für unsere FRÖBEL-Zentrale in Berlin zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Facility Manager (m/w/d)

mit einer Arbeitszeit von 40 Wochenstunden. Der Vertrag wird unbefristet geschlossen.

Interessante Einblicke in Ihren neuen Arbeitsplatz (Berlin) finden Sie hier: youtu.be/QlGjKgtz3hw

Über FRÖBEL

FRÖBEL betreibt Kindergärten, Horte und Familienberatungseinrichtungen in der gemeinnützigen Gesellschaft FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH in Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Sachsen und Schleswig-Holstein sowie Kindergärten in Australien und Polen. Gegenwärtig werden bundesweit 18.000 Kinder in mehr als 190 Einrichtungen von rund 4.200 FRÖBEL-Mitarbeiter*innen betreut. Damit ist FRÖBEL Deutschlands größter überregionaler freigemeinnütziger Träger von Kindertageseinrichtungen. In Berlin betreibt FRÖBEL derzeit 29 Kindergärten.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.froebel-gruppe.de/

Zu Ihren Aufgaben als Facility Manager (m/w/d) zählen:

Ihre Funktion als Schnittstelle zwischen Geschäftsleitung, Kindergartenleitung und den entsprechenden Gewerken

Einsatzplanung und Anleitung der Hausmeister und Überprüfung der täglichen Aufgaben (Checklisten-Dokumentation, Dienstbesprechungen, Überwachung anstehender Wartungen und wiederkehrender technischer Prüfungen)

Umsetzung von Baumaßnahmen, Kleinreparaturen und Mangelbeseitigungen zur Instandhaltung unserer Kindergärten unter Beachtung der Vergabeverordnung (von der Angebotsaufforderung bis zur Auftragserteilung)

Begleitung von Bauabnahmen und Überprüfung von Gewährleistungsfristen

Objektbegehungen im Rahmen der Investitionsplanung und u.a. mit dem Sicherheitsbeauftragten

Beratung, Überwachung und Hilfestellung bei Arbeitsschutzmaßnahmen und Brandschutz

Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Sorgfaltspflichten für Kindertageseinrichtungen

Auswahl und Betreuung von Dienstleistern

Prüfung und Koordination eines gemeinsamen Einkaufs von Waren und Dienstleistungen (Hauswirtschaftsleistungen, Wartung, Instandhaltung, Raumpflege)

Pflege und Verwaltung der objektspezifischen technischen und rechtlichen Dokumente der Kindestageseinrichtungen Sie verfügen über eine handwerkliche Ausbildung, besitzen technisches Verständnis und Koordinationsfähigkeiten.

Sie haben bereits Erfahrungen im Facility Management gesammelt sowie mit einer CAFM (Computer Aided Facility Management) Software gearbeitet. Weiterhin bringen Sie soziale Kompetenz im Umgang mit Menschen mit, sind kommunikativ und konfliktfähig und können im Alltag flexibel und souverän mit unvorhergesehenen Ereignissen umgehen. Sie verfügen über einen Führerschein der Klasse B.

Wir bieten Ihnen:

Stetige fachliche Weiterqualifizierung durch interne Fortbildungen

Einen Arbeitsplatz mitten im Herzen von Berlin

Den FRÖBEL-Haustarifvertrag mit einer attraktiven betrieblichen Altersvorsorge (4 %) sowie einer Jahressonderzahlung

Flexible Arbeitszeitkonten

Vergünstigte Mitgliedschaften bei Fitnessanbietern und weitere Mitarbeiterrabatte

Mobilitätszulage oder FRÖBEL-BenefitCard (nach der Probezeit)

Die Möglichkeit, Familie und Beruf zu vereinbaren

Sind Sie neugierig auf uns geworden? Dann nutzen Sie gern unser Online-Formular direkt in unserem Jobportal oder senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) unter Angabe Ihres frühestmöglichen Arbeitsbeginns und Ihren Gehaltsvorstellungen bis zum 31.10.2020 an bewerbung@froebel-gruppe.de. Wir freuen uns auf Sie!