Stellenbeschreibung

Ihre Aufgaben als Hausmeister (m/w/d)

Sie sind die erste Schnittstelle zu unseren Kundinnen und Kunden und kümmern sich mit viel Engagement um deren Bedürfnisse, indem Sie im Quartier präsent sind und Mietersprechstunden abhalten.

Kleinere Reparaturarbeiten erledigen Sie quasi mit links. Für größere Reparaturen oder Wartungsarbeiten beauftragen Sie Fremdfirmen, deren Arbeit Sie kontrollieren.

Sie sorgen für die Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten und treffen bei Unfallgefahr Sofortmaßnahmen. Zudem übernehmen Sie Sicherheitsbegehungen, Kontrollmaßnahmen und dokumentieren alles in unserem Facility-Management-Portal.

Die Aufrechterhaltung der Hausordnung und die Kontrolle der Pflege- und Reinigungsarbeiten liegen in Ihren Händen. Versäumnisse sprechen Sie konstruktiv direkt vor Ort an.

Regelmäßige Quartiersbegehungen mit Ihrem Quartiersteam führen Sie ebenso gekonnt durch wie Wohnungsbesichtigungen oder -übergaben sowie das Ablesen der Ihnen zugewiesenen Zählerbestände.

Sie wickeln den allgemeinen Schriftverkehr im Rahmen der Hausmeistertätigkeit ab, erstellen Aushänge und übernehmen Botengänge für Ihr Kundencenter

Unsere Benefits

Familie und Beruf | Egal ob mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeiten, Eltern-Kind-Zimmer oder Kindernotfallbetreuung – wir unterstützen Sie bestmöglich dabei, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen.

| Egal ob mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeiten, Eltern-Kind-Zimmer oder Kindernotfallbetreuung – wir unterstützen Sie bestmöglich dabei, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Unternehmenskultur | Beim Du sind wir unternehmensweit noch nicht. Aber einen offenen, respektvollen Umgang gibt es schon jetzt. Und wie es sich für ein Kölner Unternehmen gehört, zählen für uns Events wie die Karnevalsparty oder das Sommerfest einfach dazu.

| Beim Du sind wir unternehmensweit noch nicht. Aber einen offenen, respektvollen Umgang gibt es schon jetzt. Und wie es sich für ein Kölner Unternehmen gehört, zählen für uns Events wie die Karnevalsparty oder das Sommerfest einfach dazu. Personalentwicklung | Sie wollen sich stetig weiterentwickeln? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit und unterstützen Sie individuell und bedarfsgerecht.

| Sie wollen sich stetig weiterentwickeln? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit und unterstützen Sie individuell und bedarfsgerecht. Gesundheit und Fitness | Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Vom Gesundheitstag bis hin zum wöchentlichen Fitnesskurs bieten wir Ihnen jede Menge Möglichkeiten, fit zu bleiben.

| Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Vom Gesundheitstag bis hin zum wöchentlichen Fitnesskurs bieten wir Ihnen jede Menge Möglichkeiten, fit zu bleiben. Stiftung für die Mitarbeitenden | Wir halten zusammen in allen Lebenssituationen: sei es eine Finanzspritze zur Geburt Ihres Nachwuchses, die Unterstützung in Notfällen oder einfach nur der Zuschuss beim Zahnersatz.

| Wir halten zusammen in allen Lebenssituationen: sei es eine Finanzspritze zur Geburt Ihres Nachwuchses, die Unterstützung in Notfällen oder einfach nur der Zuschuss beim Zahnersatz. Da geht noch mehr | Arbeiten bei der GAG zahlt sich in jedem Fall aus. Denn wir bieten eine betriebliche Altersvorsorge, Weihnachts- und Urlaubsgeld und bezuschussen die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel.

Das bringen Sie mit als Hausmeister (m/w/d)

Sie haben eine abgeschlossene handwerkliche Ausbildung, idealerweise als Anlagenmechaniker (m/w/d) für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik oder als Elektroniker (m/w/d) mit der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik.

Bestenfalls verfügen Sie über mehrjährige Berufserfahrung als Hausmeister (m/w/d) oder in einer vergleichbaren Position und haben dementsprechend ein gutes technisches Verständnis.

Mobilität und digitale Affinität sind uns wichtig. Sie benötigen einen Führerschein und einen eigenen Pkw. Ein sicherer Umgang mit MS Office und mobilen Endgeräten sowie SAPKenntnisse sind für Ihre neue Rolle als Hausmeister (m/w/d) wünschenswert.

Zudem arbeiten Sie selbstständig, eigenverantwortlich und sind kommunikationsstark. Sie verstehen es, auf verschiedenste Situationen angemessen zu reagieren.

Die Kunden- und Dienstleistungsorientierung ist bei Ihnen besonders ausgeprägt. Neben Ihrer sozialen Kompetenz und Teamfähigkeit besitzen Sie auch das benötigte Durchsetzungsvermögen sowie ein verhandlungssicheres Auftreten.

Mit Ihrem hohen Maß an Organisationstalent, Engagement sowie überdurchschnittlicher Leistungsbereitschaft punkten Sie bei uns besonders.

Die GAG – das größte Wohnungsunternehmen Kölns

45.000 Wohnungen, drei Millionen Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche für 100.000 Menschen in Köln, 600 Mitarbeitende in mehr als 40 unterschiedlichen Aufgabenbereichen. Das sind beeindruckende Fakten, die die GAG als größtes Wohnungsunternehmen in Köln vorweisen kann.

Aber – wir sind mehr als das. Viel mehr.

Mit starken Teams, die sich gegenseitig unterstützen, bieten wir den Menschen in Köln nicht nur einen bezahlbaren Lebensraum, sondern gestalten auch ihr Zusammenleben. Wir realisieren herausfordernde Projekte, engagieren uns beim Thema Nachhaltigkeit, stehen für einen schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen und prägen so mit unserem Einsatz das Bild unserer Herzensstadt Köln. Das ist das, worauf wir wirklich stolz sind.

Silke Stadelbacher

Referentin Personal Betreuung

Tel.: 0221/2011-273

www.gag-koeln.de/karriere