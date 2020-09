SPEZIALIST FACILITY MANAGER (m/w/d)

als Projektleiter

Wir suchen einen Spezialisten Facility Management in zur Verstärkung unseres Teams bei Geiger FM.



IHR JOB

Koordination von FM-Projekten

Wartungs- und Prüfplanung

Steuerung von Eigenpersonal und Fremdunternehmen

Dokumentation und Reporting mit direkter Berichtslinie an Geschäftsführung

Kundenkommunikation und -beratung

IHR FACHLICHES PROFIL

Abgeschlossenes Studium im Bereich Facility Management

Vergleichbare Fachausbildung im Facility Management

Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung

Verhandlungs- und Durchsetzungsstärke als Spezialist Facility Manager

IHR WEG ZU UNS



An folgenden Standorten suchen wir Sie: München und Stuttgart

Also gleich Unterlagen mit Gehaltswunsch und Eintrittstermin per E-Mail schicken: franziska.steinleitner@geiger-fm.de