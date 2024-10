Stellenbeschreibung

Die Geiger FM Dienstleistungsgruppe gehört zu den TOP-20 Facility Management-Unternehmen in Deutschland. Die Unternehmensgruppe, die erfolgreich in den Geschäfts­feldern Gebäudeservice, Gebäudetechnik, Engineering, Grünpflege, Services für Gesundheit und Pflege, Catering & Vending sowie Food & Lifestyle tätig ist, beschäftigt 12.900 Mit­arbeitende. Mit 81 Servicepoints ist das in Dietmannsried im Allgäu beheimatete Unter­nehmen mittlerweile im gesamten Bundesgebiet tätig. Bei Geiger FM bedeutet Verant­wortung übernehmen, stets das Beste für unsere Kund:innen und Mitarbeitenden zu erreichen. Ohne Kompromisse, dafür mit viel Leiden­schaft und vollem Einsatz. Als beständiges Familienunternehmen mit langjähriger Erfahrung bieten wir Jobs, die perfekt auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind – gemacht für jeden.

Für unser Tochterunternehmen Geiger FM Technik Süd GmbH suchen wir in Frankfurt ab sofort eine

Technische Objektleitung (m/w/d)

Einsatzort: Frankfurt am Main

Ihre Chance:

Krisenfester Arbeitsplatz in Vollzeit (40 h/Woche) mit der Möglichkeit 50 % mobil zu arbeiten

Firmenfahrzeug, auch zur privaten Nutzung gem. Policy (Mittelklasse mit gehobener Ausstattung)

Attraktives Vergütungs­paket, welches sich an Ihrer Erfahrung und Qualifikation orientiert

Angebote durch deutschlandweite Kooperationen, darunter Benefits.me, Corporate Benefits sowie vergünstige Mitgliedschaften in Fitnessstudios

Teilnahme an Online-Sportkursen

Hauseigene Schulungsakademie mit einer Auswahl an Schulungen aus den ver­schieden­sten Fachbereichen und Bereichen der Persönlichkeits­entwicklung

Schulungsteilnahme während der Arbeitszeit

Ideenfabrik: Damit Verbesserungs­vorschläge und neue, kreative Ideen nicht unentdeckt bleiben!

Ihre Tätigkeit:

Sie sind verantwortlich für den Betrieb des Objekts und übernehmen sowohl die komplette technische als auch teilweise die kaufmännische Betreuung

Sie führen und koordinieren ein engagiertes Team von bis zu 10 technischen Mit­arbeitenden im Großraum Frankfurt

Sie erstellen Einsatz-, Schicht- und Rufbereitschaftspläne

Sie berichten regelmäßig an den Auftraggeber, stehen in direkter Berichtslinie zur Geschäftsführung und sind Ansprechperson für alle Stakeholder

Sie überwachen die Betriebsabläufe im Objekt, einschließlich Compliance und Daten­schutz und stellen sicher, dass alle gesetzlichen sowie technischen Vorschriften eingehalten werden

Sie koordinieren und steuern Reparatur- und Umbaumaßnahmen, inklusive der begleitenden Qualitäts­sicherung, und entwickeln Instand­haltungsstrategien sowie Budgets

Ihr Profil:

Ausbildung: Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Facility Management / Gebäudetechnik / Bauingenieur­wesen / Elektrotechnik bzw. haben eine Ausbildung als Fachwirt:in Facility Management. Alternativ verfügen Sie über eine vergleichbare, z. B. handwerkliche Ausbildung mit Erfahrung im Bereich Facility Management

Erfahrung: Sie verfügen über entsprechende Erfahrung im beschriebenen Aufgaben­gebiet

Kenntnisse: Sie weisen hohe tech­nische und organisatorische Kompetenz sowie Kenntnisse in den Gewerken Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär und Elektrotechnik auf, besitzen gute Kenntnisse in den relevanten Gesetzen und Verord­nungen (BGB, VOB, VDE und HOAI) und haben gute CAFM und MS-Office-Kenntnisse

Persönlichkeit: Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe sowie eine hohe Sozial- und Führungs­kompetenz

Arbeitsweise: Sie arbeiten zuverlässig, eigenverantwortlich und sind belastbar

Ihre Ansprechpartnerin:

Annika Neubert

Telefon 08374 / 2323-290

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres Wunschgehalts und Ihres frühest­möglichen Eintritts­termins.

Nutzen Sie Ihre Chance und packen Sie mit uns an!

Geiger FM Akademie & Recruiting

Steinbühl 1, 87463 Dietmannsried

Telefon: 08374 / 2323-290, E-Mail: bewerbungen@geiger-fm.de